Pese a estar sustraída de la justicia, exauditora estatal no puede ser detenida

Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, concedió la suspensión definitiva al juicio de amparo promovido por América “N”, extitular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) Morelos, luego de que reclamara ante la justicia federal presuntas violaciones a una defensa adecuada para llevar a cabo su proceso.

Ante esto, la exservidora pública no podrá ser detenida, a pesar de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) pueda solicitar que se gire una orden de aprehensión por considerarla sustraída de la acción de la justicia.

Lee también: Por tercera vez suspenden audiencia contra auditora del estado

América “N” tuvo múltiples cambios de abogados para su defensa, en la última ocasión el juez de control del Poder Judicial de Morelos, Eddie Sandoval Lome revocó a López Rodríguez de su defensa particular y le impuso una defensora de oficio para desahogar la audiencia de formulación de imputación el pasado 7 de febrero de 2023, sin embargo, la abogada no se presentó y se fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la audiencia, pero otra vez no se realizó porque la exfuncionaria no se presentó al señalar que estaba enferma.

América “N” presentó una solicitud de juicio de amparo ante la justicia federal por considerar que se había violado su derecho a una adecuada defensa. Dicho amparo fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito y quedó constatado bajo el número de expediente 198/2023.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Por lo cual, la FECC no podrá detener o actuar en consecuencia, para obligar a America "N" comparecer ante la justicia en la entidad por los delitos que se le acusa, entre estos peculado y ejercicio ilícito de funciones y el presunto desvío de 80 millones de pesos de la ESAF, para realizar compras en una tienda departamental de Cuernavaca.

“En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no se obligue a la aquí quejosa, a comparecer ante el Juez de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos”, señala el escrito del Consejo de la Judicatura Federal.

Desde el mes de diciembre a la fecha la audiencia de formulación de imputación en contra de la exauditora estatal se postergó al menos en tres ocasiones.