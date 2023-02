Auditora estatal falta por segunda vez a audiencia de imputación

El Poder Judicial del Estado de Morelos podría declarar a la ex titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) América López Rodríguez, como sustraída de la acción de la justicia al no presentarse (por segunda vez) a la audiencia de formulación de imputación, así lo informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJEM), Luis Jorge Gamboa Olea.

“El día de ayer (23 de febrero) estaba convocada y citada formalmente para llevar a cabo una audiencia de formulación de imputación, ella no se presentó aún y cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales indica su obligación de comparecer”, manifestó el presidente del TSJEM.

Al ser acusada de ejercicio abusivo de funciones y peculado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solicitó la formulación de imputación, pero por cuarta ocasión la ex auditora de Morelos logró aplazar su comparecencia ante la justicia de Morelos, misma que estaba programada para el 23 de febrero.

América López promovió un amparo, que le fue concedido por la justicia federal al considerar que se violentaría el derecho a una “defensa adecuada”, luego de que el pasado siete de febrero el juez declaró el abandono de la defensa particular, quienes no se presentaron a la cita en los juzgados de Atlacholoaya, sin embargo, el presidente del TSJEM dijo que se analizarán los alcances que tiene el mismo.

“Se argumenta por parte de ella que tiene una suspensión en el tema de designar un defensor porque el juez declaró abandonada la defensa, y en entonces estaríamos incurriendo en una violación a una garantía, que es el acceso a la debida defensa”, explicó Gamboa Olea.

Sin embargo, el magistrado señaló que el recurso pudo ser “mal interpretado” por la ex servidora pública. Al respecto, el Poder Judicial de Morelos está a la espera de que el Juzgado de Distrito les aclare si el amparo va en el sentido de una suspensión para no presentarse, pues de no ser así, será declarada como sustraída de la acción de la justicia.

En caso de comprobar lo anterior, Gamboa Olea manifestó que el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión o de comparecencia para presentarla ante el juez.

Además, aseguró se trata de un tema jurisdiccional y no político, en el cual, López Rodríguez podrá echar mano los medios de prueba para defenderse.

América López es señalada de realizar compras millonarias en una tienda departamental, mismas que se hicieron desde una “cuenta secreta” de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, la cual se aperturó con una firma falsificada.

En su momento, el vicefiscal anticorrupción Edgar Núñez Urquiza indicó que la auditora desembolsó sumas millonarias con recursos de la ESAF, para adquirir electrodomésticos, artículos de línea blanca, así como, muebles, vinos y licores.



