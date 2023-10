Strike That Hell prepara la tercera edición del festival Band Wars

La agrupación morelense de rock y heavy metal Strike That Hell, presentará la tercera edición del Band Wars Festival Horror 2023 este sábado 21 de octubre en Cuernavaca, donde participarán ocho bandas de rock, metal y punk procedentes de Morelos y otros estados. En entrevista, nos cuentan sobre sus inicios en el ámbito musical y los detalles de este evento.

Strike That Hell es una banda de rock y heavy metal formada en 2021 en Tepoztlán, Morelos. Sus integrantes son: Elías Figueroa (guitarra rítmica), Daniel “Danox” Ríos (batería), Axel Ruiz (voz), Víctor Sedano (guitarra solista), y Sebastián Correa (bajo).

“Comenzamos en marzo de 2021 formalmente, ya bajo el nombre de Strike That Hell, nombre que precisamente hace referencia a golpear todos esos infiernos internos, es decir, todo aquello que nos hace sentir mal, enfrentar nuestros miedos y demonios para salir adelante”, expresó Axel Ruiz.

La agrupación posee un sonido revuelto y experimental, ya que en su sonido fusionan diferentes géneros que van desde glam metal, hard rock, metal alternativo, rock progresivo y hasta grunge. Asimismo, en sus letras buscan expresar diversas emociones, sentimientos y temáticas crudas que tienen que ver con la sociedad.

“Tenemos un sonido muy variado desde el heavy metal, un conjunto de varios géneros con los que experimentamos como el metal y el hard rock, sin encasillarnos en uno solo. Y en nuestras letras, algo que buscamos es hacer referencia al nombre de la banda, que sea significativo y que las personas se sientan identificadas con ellas, pos supuesto desde sus distintos puntos de vista con base en sus propias experiencias y problemas; nos interesa abarcar todo eso, para que no sea una simple canción sino algo más desde el corazón”, detalló Víctor Sedano.

Respecto al proceso de composición, los talentosos jóvenes mencionan que Axel es quien suele escribir las letras, pero a partir de lo que todos aportan, pues generalmente, se da un apoyo entre todos porque cada uno colabora con sus ideas en las letras y todo lo instrumental, y es Axel quien se encarga de darle forma para que no sean letras muy sencillas.

Actualmente, la banda cuenta con cuatro sencillos propios que ya están disponibles en las plataformas digitales. Éstos son: “Blood Runs”, “Perfect Mind”, “Save me” y “Human plague”.

“El último sencillo, justamente hace referencia a la Plaga de humanos, le dimos un mensaje distinto que habla acerca de lo que somos en la sociedad y el impacto que causamos, más centrado en el impacto negativo que generamos en la naturaleza y otros factores. Musicalmente ese mensaje está plasmado a través de los sonidos con mucha violencia y agresión, es un tema muy diferente a lo que hemos hecho”, comentó Daniel “Danox” Ríos.

Al lanzar este proyecto en medio de la pandemia, fue un reto comenzar a trabajar, ya que las presentaciones en vivo estaban totalmente limitadas por la situación sanitaria que envolvía al mundo.

“Fue un momento difícil, porque desde tiempo antes estábamos en proceso de tocar en vivo, de buscar lugares y en la creación de canciones propias, pero llegó la pandemia y no se pudo llevar a cabo, eso pausó todos los planes. Pero con el paso de los meses, buscamos las opciones que teníamos y surgieron las primeras presentaciones”, dijo Daniel.

La banda comenzó tocando en espacios como La ceiba, Tepoz House y Rock and Bite, en el pueblo mágico de Tepoztlán, para después comenzar sus primeras actuaciones en Cuernavaca Centro y Motor Garage. Sin embargo,

Ante la limitación de espacios para tocar en vivo, crearon su propio festival, llamado Bands Wars que comienza en 2022, con dos ediciones muy interesantes, ya que da oportunidad a bandas diversas y emergentes de presentar su música en vivo.

“Quisimos armar nuestro propio festival porque veíamos que había muy pocos lugares en los cuales podríamos presentar nuestra música. Siempre que íbamos a un café o foro, nos imponían al decir que solo aceptan ciertos géneros y en especial que tocaran covers, pero nosotros que ya contamos con música propia y ante esa necesidad de compartirla con el público, armamos este festival para que también otras bandas como nosotros pudieran llegar y tocar su propia música sin limitaciones”, comentó Axel.

Asimismo, Víctor agregó que este festival especialmente tiene el objetivo de crear un lugar para que todas las bandas tengan la oportunidad de presentar su propio contenido y regresar a esos viejos tiempos, donde las personas iban y conocían algo nuevo, ampliándose a nuevos públicos y otras oportunidades.

Daniel compartió que la primera edición de este festival fue en junio de 2022, como una prueba de arranque y experimentación, que resultó bastante bien. La segunda edición se realizó los días 28 y 29 de octubre 2022 con la participación de 16 bandas procedentes de Morelos y otros estados.







Band Wars Festival Horror 2023

Ahora, preparan la tercera edición que será este sábado 21 de octubre desde las 15:00 horas en un espacio al aire libre ubicado en calle Motolinia No. 131 en el Centro de Cuernavaca, el costo general es de 100 pesos (todo lo recaudado es para los artistas). La temática es de horror por lo que se invita a los asistentes a vestir con disfraces alusivos a Halloween y Día de muertos.

En esta ocasión, además de Strike That Hell se presentarán las bandas Old Wave, Ghosts of utopia, Lord of the void, Dread, Death Break, Mirror Revelations y The Funerals.

Y además de los conciertos, el público podrá disfrutar de una zona especial de comida y bebida, así como venta de mercancía oficial y arte, para apoyar a los artistas y bandas consumiendo sus productos.

Finalmente, la banda hizo una invitación al público en general a asistir a este concierto, y sobre todo a disfrutar y apoyar la música emergente que hay en Morelos, ya que hay mucho talento en la escena local.

