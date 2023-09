María McCausland y Muerdo presentan el tema 'Una vez más'

Los cantantes María McCausland y Muerdo unieron sus voces para presentar el tema "Una vez más" en el que fusionan diversos ritmos, y cautivan al público con su talento. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En esta canción, los talentosos cantantes fusionan los sonidos del indie pop latinoamericano y español, con el hip hop, la balada y el bolero, junto con la rumba flamenca que es muy notoria en los peculiares coros.

A través del uso de instrumentos como el bandoneón, y voces de cantadoras que reflejan el sentir de la rumba flamenca, la canción transmite el dolor de un corazón desconsolado, pero aún lleno de esperanza.

“Estoy muy contenta por esta colaboración, la combinación de los colores de la voz de Muerdo y la mía, le dan un gran balance para hablar sobre el dolor de alguien que vivió una relación permeada por mentiras y heridas, pero que elige el perdón y la valentía para volverlo a intentar y sanar en algún momento”, expresó María McCausland.

La canción cuenta con el talento de diversos músicos

Además, de la colaboración con Muerdo, la canción cuenta con el talento de diversos músicos, en la batería Darwin Páez, y los coros de cantantes colombianas como Paula van Hissenhoven (tecladista de Aterciopelados) y Daniela Rodríguez y Margarita Redondo (de Radio Swing). Además, el tema fue producido por el ganador del Grammy Latino, Santiago Prieto de Monsieur Periné, con quién también María co-escribió la canción, lo que dio como resultado un dinamismo refrescante.

María menciona que, en varias ocasiones, fue invitada para abrir los conciertos de Muerdo en Colombia, por lo que siente una gran conexión con el cantante, por lo que decidió invitarlo para grabar este tema.

“La relación musical y de amistad entre ambos estaba en un punto muy enriquecido cuando escribí la canción, y por eso me atreví a preguntarle a él si le interesaría cantarla conmigo, recuerdo que no me respondió en semanas y pensé que la respuesta sería negativa, pero después de un tiempo me escribió para decirme que le encantaba y resultó que ambos estábamos en Madrid”.

Todo fluyó perfectamente, para que grabaran la canción. Una vez grabado, el tema fue masterizado por el ganador del Grammy Latino, Stefano Pizzaia en Audiovisión. El resultado de estas colaboraciones y coincidencias es un himno a las segundas oportunidades.

La canción está acompañada de un videoclip grabado en Murcia, España, ciudad de origen de Muerdo, y que ha gustado mucho al público.

Conéct@te:

Facebook: /MariaMcCausland - /Muerdomusica

Instagram: @mariamccausland - @muerdomusica

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!