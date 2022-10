Jim Sheridan recibirá la Espiga de Oro de la Seminci

VALLADOLID. El cineasta irlandés Jim Sheridan, autor de títulos como Mi pie izquierdo, En el nombre del padre y En América lamentó que no se cuestionen las narrativas que salen del cine comercial y que los cinco grandes distribuidores o patrocinadores de cine hoy en día sean las plataformas de streaming y sean todas de Estados Unidos.

“Están comprando todos los recursos existentes y el desafío es que están haciendo las grabaciones a través de su propio prisma, su punto de vista”, señaló en el marco de la edición 67 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que recibirá una Espiga de Honor en la Gala de Clausura.

Productor, director, guionista y actor, Sheridan es uno de los cineastas más destacados de Irlanda y cuenta en su haber con seis nominaciones a los premios Oscar, tres candidaturas a los BAFTA y dos nominaciones a los Globos de Oro, entre otras distinciones. “Hay directores más importantes que yo que se quejan de las películas de Marvel y parece que en Estados Unidos hay una ansiedad insaciable, de una demanda emocional de tener superhéroes que resuelven los problemas del mundo”, dijo.

Apuntó que este, quizá, es el aspecto negativo del tema, pero en el lado positivo, están generando trabajo, “pues sé que hay estudios en Madrid que trabajan con Netflix, con Amazon”.

Sin embargo, dijo, “creo que no es muy sano que los cinco grandes sean de Estados Unidos, que todas las finanzas del cine vengan del extranjero, no es bueno para la cultura interna de un país”; y puso como ejemplo que en Irlanda, el mercado inglés domina el mercado de cine y las producciones audiovisuales “y no es que sea anti inglés, pero estoy diciendo que es un problema porque los valores y el enfoque no son el mismo”.

Sheridan, anotó, de manera bromista, que en Irlanda, “si quieres llegar a un sitio, tienes que mover la cabeza hacia Londres y si quieres salir de ese cajón, tienes que mirar hacia Estados Unidos, hacia Los Ángeles y si quieres salir incluso de ese enfoque comercial, tienes que llegar al final del arcoiris”.

En el marco de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y en el Día de Irlanda en el festival, el cineasta impartió una clase magistral en la que manifestó que “transmitir las emociones en el cine es lo más difícil, pero también lo más importante”.

“En el cine hay dos mundos: el visual, con marcas en el suelo, luces... en el que hay mucho control, y otro emocional; los dos mundos chocan y a veces no te deja ver las emociones que transmite el actor, pero lo que siempre intento buscar en las películas son emociones verdaderas, que transmitan”, expresó.

De esta manera, hizo referencia al actor Daniel Day-Lewis, uno de los intérpretes de Mi pie izquierdo, a quien alabó al recordar que este se metía en el personaje y se convertía en “una persona real, no en un actor”.

Aseguró que Day-Lewis se mantenía en el papel todo el tiempo. “Me ayudó mucho como director porque los ojos estaban fijados en él y no en mi mala labor”, bromeó, pero aprovechó ese guiño para destacar el trabajo de los actores y aseguró que “mucha gente piensa que es una profesión inferior, pero no es así; de hecho, existe otra percepción que compara a los actores con seres espirituales, con chamanes que históricamente iban a otro mundo y traían conocimiento, este era el compromiso que tenía Day-Lewis; traía energía”.

Con respecto a la Espiga de Honor que recibirá en la Gala de Clausura este sábado, aseguró que “es un enorme honor” tener dicho reconocimiento de la mano de un festival con “una historia tan potente” y que “al leer la lista de galardonados, me siento abrumado por estar entre ellos”, además de poner en valor las raíces del festival: “Me gusta que tenga valores espirituales; no entrar en el cine comercial me parece muy bueno”.

El cineasta irlandés, quien dejó claro que la película que más le ha influenciado ha sido El padrino, reveló que en la actualidad está trabajando en varios proyectos. “Siempre trabajo con cuatro o cinco guiones a la vez para, al final, elegir el que más probabilidad tiene de convertirse en realidad”, indicó y añadió que está con un proyecto autobiográfico que narra la historia de una familia que se muda a un pequeño hotel.