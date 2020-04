"Está en ti" canción de Adriana Ríos ante Covid-19

Sensibilizada con lo que ocurre actualmente ante la crisis sanitaria por el Covid-19, la talentosa cantautora tijuanense Adriana Ríos compuso la canción "Está en ti", que refleja todo lo que ha traído esta situación mundial.

"Es una canción que escribí hace aproximadamente una semana, usualmente cuando compongo trato de escribir o visualizar una historia. En este caso inicio con la parte de lo que estamos viviendo y de cómo se siente la gente que sufre ansiedad por el hecho de la incertidumbre por no saber que va a pasar mañana; hay personas que cambiaron radicalmente su vida y rutinas, muchos amigos han cerrado sus negocios, y existe esa desesperación porque no paran las malas noticias", expresó Adriana Ríos.

Esta canción hace un llamado a la sociedad a poner su granito de arena desde casa y a seguir las medidas de seguridad de la Organización Mundial de la Salud. Además, de reconocer la labor de los doctores y enfermeras que se han convertido en los héroes dentro de esta situación

"La llevo desde la realidad más cruda, hasta el lado positivo, y para que todo lo que estás viviendo llegue a su fin hay que poner un granito de arena y ser positivos. La fui escribiendo y visualizando en mi mente con todo lo que he escuchado y visto respecto a este rollo. En el coro es donde viene la parte más de esperanza, metí una frase que para mí es muy significativa 'Ningún mundial generó en la gente tantas ganas de ganar', porque todos queremos ganar por el mismo fin, y tenemos que dejar de lado el tema político, no importa la religión, la raza, no hay ninguna división que nos impida luchar por el mismo fin. De todo esto vamos a tener un aprendizaje y nos hará más fuertes".

La canción salió de improviso, pero desde el alma y corazón de la cantautora, tardando aproximadamente dos días en componerla, y para acompañarla grabó un video desde el estudio en su casa. Tras postearla en sus redes sociales, rápidamente fue del gusto del público y se convirtió en tendencia.

Gracias a la respuesta de la gente, se espera que se realice una producción del tema junto a artistas de diferentes géneros musicales y que el mensaje de “Quédate En Casa” vaya más allá de redes sociales.

"Desde el principio lo estuvimos pensando, si me lo aventaba yo sola o con otros artistas, porque me pareció una canción muy buena, lo platiqué con un productor de Colombia, y le comenté la idea de trabajarlo con un artista colombiano. Esta primera versión solista se escucha en balada, pero también hicimos una maqueta donde le metimos norteño, urbano y se escucha muy padre, al parecer si se van a unir algunos colegas y amigos de Colombia para incluir a personas de otros países porque en este momento es una lucha del mundo".

La talentosa joven comenzó a escribir y componer sus canciones aproximadamente hace dos años, y hace un año y medio decidió lanzar su proyecto profesional de la mano de AfinArte Music

"Siempre escribía cartas a mis novios y amigos (risas) y tenía esa curiosidad de saber si sería buena compositora, entonces me animé a hacerlo y escribía de dos a cuatro canciones por semana y así me la he llevado estos dos años, cada vez perfeccionando más, voy escuchando ideas y aprendiendo de otros compositores. Y considero que mis composiciones son las que me han abierto muchas puertas, siempre he dicho que cantantes hay muchos, pero el hecho de poder cantar temas propios es algo increíble, porque creo que nadie canta los temas mejor que el compositor, porque nadie sabe la historia detrás".

En marzo, Adriana lanzó su primer sencillo "La Catedral" el cual grabó en Medellín, Colombia, "es un tema que tiene una fusión de mariachi con norteño, y le agregamos un beat y un requinto colombiano, está muy sabrosona la rola".

Actualmente, Adriana se encuentra en su casa en Tijuana, pasando la cuarentena junto a sus papás.

"Ya llevo un mes y salgo sólo para lo indispensable, he utilizado el tiempo para escribir, hago mis rutinas de ejercicio y mis perros están contentísimos de tenerme encerrada con ellos (risas). En un principio, me estresé mucho porque tenía el lanzamiento del sencillo 'La Catedral' y todo se detuvo, pero me he mentalizado y ahorita mejor organizada, ya la llevo mejor".

Conéct@te:

Instagram: @adrianariosmusic

Facebook: /adrianariosmusic