¿En qué consiste Ecocinema? Aquí te lo explicamos

Ecocinema es un proyecto que se ha caracterizado por ser una plataforma global que tiene el objetivo de llevar el cine a lugares públicos y comunidades rurales, para acercar el arte y mensajes positivos a la sociedad, promoviendo el cuidado del medio ambiente y el uso de energías renovables.

En esta difícil época de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Ecocinema ha decidido no parar, y junto a The Climate Reality Project América Latina ha implementado el nuevo proyecto “Todos juntos” para promover la resiliencia y la educación ambiental en diferentes países de américa latina a través del cine.

La iniciativa “Todos juntos” pretende acompañar el proceso de evolución y finalización de la crisis sanitaria internacional con un mensaje de unión, fuerza y esperanza para distintos países.

“Generalmente con Ecocinema vamos a comunidades y colonias que difícilmente tienen acceso al cine, y quisimos seguir con esa idea. Ahora con la cuarentena, sabemos que hay muchas opciones en internet para ver películas y series, pero hay gente que no tiene internet, ni una pantalla, entonces esta iniciativa va un poco enfocada a esas personas y después se va abriendo un poco más”, expresó Miguel Ángel Mendoza, director ejecutivo de Ecocinema México.

Cortesía | Ecocinema México

El proyecto está dividido en tres etapas: Desde mi ventana, Resiliencia y Nos encontraremos de nuevo.

“Desde mi ventana, es la primera etapa y consiste en llevar el cine a multifamiliares con la pantalla de Ecocinema que funciona con energía solar, pero cambiamos la forma de hacer las cosas, porque uno de los fines de Ecocinema es congregar a la mayor parte de gente posible y en esta ocasión tuvimos que darle la vuelta y pensar en cómo llegar a esa gente y que no fuera mediante streaming, como lo están haciendo muchos. Llegamos al lugar, ponemos la pantalla, y en lugar de colocar bocinas y sillas como es la costumbre, transmitimos el audio a través de una frecuencia modulada que nosotros mismos creamos. Meter bocinas a un conjunto habitacional, no era una opción porque sabemos que hay personas que seguro no les interesará en lo más mínimo asomarse a la ventana, ni quieren tener un ruido latente durante dos horas, y no creemos que tengamos el derecho de hacerlo nada más por una buena causa”.

El proyecto “Todos juntos” inició con una función en el conjunto habitacional de Teopanzolco en Cuernavaca, donde proyectaron la película “Llévate mis amores” de Arturo González Villaseñor, un documental que cuenta cómo surge y trabaja el grupo de Las Patronas en el sur de México, que en un acto de amor y solidaridad apoyan a los hermanos latinoamericanos que pasan sobre el tren “La Bestia”, sin buscar ninguna remuneración económica, pues lo hacen de corazón.

“Decidimos empezar con esta película, porque estamos buscando que el mexicano también se solidarice con su hermano mexicano quedándose en casa; es un mensaje de ejemplo de solidaridad que pueden hacer todos los días”.

Cabe destacar que Ecocinema se ha unido a The Climate Reality Project, con la idea de mostrar películas y documentales, acompañados de información en la cuestión ambiental con mensajes positivos ante la lucha con el cambio climático.

La segunda etapa es la Resiliencia, que consta en la producción de cortometrajes realizados con personalidades del cine y los deportes, donde plasmen sus experiencias de superación, que con esfuerzo, trabajo en equipo y determinación han logrado vencer adversidades.

“La idea es que durante tres minutos, estas personalidades nos cuenten sus experiencias y proyecten mensajes positivos, justo en ese ejercicio de resiliencia, junto con una plática con alguien experto en psicología. Y además de las películas, estos contenidos, se van a proyectar en fachadas de edificios, complejos habitacionales y balcones”.

Finalmente, la tercera etapa “Nos volveremos a encontrar”, será cuando culmine la pandemia y la cuarentena, y Ecocinema realizará una gran gira de cine al aire libre en espacios públicos, fomentando la interacción social de forma moderada y propiciando que estas funciones sean un punto de reencuentro entre los ciudadanos de la región, finalmente liberados de esta amenaza a la salud mundial, preparándose para evitar una mayor, el cambio climático.

Miguel Ángel Mendoza señaló que a través del lanzamiento de “Todos juntos” han recibido mucho apoyo y en la búsqueda de fondear el proyecto, se han acercado asociaciones civiles que dieron a conocer cómo de manera alarmante han aumentado las cifras de violencia familiar en el mundo a raíz de la cuarentena

“Pensando en esta problemática, vamos a llevar un mensaje para compartir los números telefónicos y las páginas de internet para que puedan denunciar; esto acompañado de un documental llamado ‘Batallas íntimas’ de Lucía Gajá, el cual muestra cinco casos de violencia a las mujeres, en países diferentes, incluido México. Porque nuestro objetivo es llevar entretenimiento, conciencia ambiental y en cuestión de desarrollo social, generando un cambio y reflexión a través del cine que es una poderosa herramienta”.

La próxima función será en la Ciudad de México, el 22 de abril en el marco del Día de la Tierra, y continuarán con presentaciones diarias aproximadamente hasta el 30 de abril momentáneamente. Asimismo, el proyecto “Todos juntos”, está por iniciar en Argentina y Uruguay.

