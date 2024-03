Álvarez Máynez: Hay que ser los zapatistas del Siglo XXI

El candidato a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo un encuentro con jóvenes universitarios en Cuernavaca, la mañana de este jueves 7 de marzo.

Ante decenas de jóvenes aceptó que el alma de su campaña serán los jóvenes, las universitarias y los universitarios, a quienes dijo: “hay que ser los zapatistas del Siglo XXI”.

"Qué bueno que aquí haya orgullo zapatista, pero hay que traducirlo en acciones. Hoy la tierra no es de quien la trabaja... Hay que honrar la memoria de Zapata. Solo una de cada seis personas que trabajan en el campo es dueña de ellas. Hay que ser zapatistas del siglo XXI".

Recalcó que en el país aún persisten condiciones de desigualdad y explotación laboral, por lo que llamó a trabajar para mejorar las condiciones de los más desfavorecidos.

Se comprometió a impulsar el desarrollo de los estados y comunidades del centro y sur del país, incluyendo a Morelos, un estado que, dijo, ha sido históricamente marginado por administraciones anteriores.

Durante su intervención lamentó que durante el sexenio “se hayan asesinado impunemente a periodistas, también a defensores de los territorios y de la naturaleza, como Samir Flores. Esa gente son los verdaderos héroes de este país, porque han defendido el patrimonio de las próximas generaciones y los hemos dejado solos”.

Dijo que durante su campaña dará a conocer una propuesta denominada El México nuevo.

México merece mucho más. Yo no aspiro a que voten por mí, aspiro a que me conozcan a que me comparen con otras candidatas a que se informen sobre ellas, sobre mí, sobre sus causas y las mías y en ese contraste decidan. Si el país no está mejorando para las nuevas generaciones, entonces hay que ver hacia el futuro.

Jorge Álvarez Máynez llegó acompañado de líderes de Movimiento Ciudadano en el estado, como el diputado Julio César Solís y la candidata a la gubernatura Jessica Ortega.



'No hay que castigar a los empresarios'

¿Quién vive con 7 mil pesos al mes?, cuestionó el candidato Jorge Álvarez Máynez. Dijo que los salarios no deben incrementarse sólo por decreto; defendió el papel de los empresarios como generadores de empleos. "No hay que castigarlos".

Agregó que, en el tema de salud, el Seguro Popular ofreció beneficios, y no se debería culpar al Seguro Popular de la corrupción que ocasionaron funcionarios. "Graco (Ramírez, exgobernador de Morelos) robó del Seguro Popular, pero ¡Graco robó de todo lo que pudo! No culpemos al Seguro Popular".

Dijo que para impulsar el programa de salud se necesitan inversión y recursos.

Apoyos a universitarios y mujeres

Abordó la necesidad de garantizar becas para estudiantes universitarios, ya que en las universidades públicas hay pocos lugares, pero muchas ganas de ser profesionistas.

“Aquí en Morelos aplicaron a la universidad casi 13 estudiantes y aceptaron a menos de 8 mil; en medicina aplicaron 2 mil 770 estudiantes para medicina, aceptaron menos de 120”.

Además se pronunció a favor del derecho al aborto, reafirmando su compromiso con la justicia y la igualdad de género. Reconoció que es un tema controversial que según le han dicho no se debe tocar porque no es votos.

Cuando yo sea presidente no habrá una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo.

Al finalizar su participación, el candidato aprovechó la oportunidad para convivir con los jóvenes universitarios, quienes se acercaron para tomarse selfies con él.

Previo al evento, Álvarez Máynez sostuvo un encuentro con la candidata a la gubernatura de Morelos por Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, y líderes del partido en la entidad.

Posteriormente partió rumbo a la Ciudad de México, donde sostendría un encuentro con el Consejo Consultivo Citibanamex.