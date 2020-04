Dulce María sorprende con su entreno “Te daría todo”

Este viernes la cantante Dulce María estrenó el sencillo “Te daría todo”, el cual formará parte de su álbum “Origen”. Una canción que sin duda, ha encantado a su público, pues en pocas horas se colocó en el lugar número 11 de iTunes México y en el Top 5 de países como Brasil, Colombia y Polonia.

Cabe destacar que “Te daría todo”, junto a la canción “Más tuya que mía” que lanzó hace un par de semanas, son temas de su autoría y que fueron parte de los últimos discos de RBD; sin embargo, Dulce María los ha retomado con una versión distinta al estilo pop folk.

“Estoy muy contenta con el recibimiento que está teniendo este tema, ha llegado a lugares que no imaginé, pero he recibido muchos mensajes muy bonitos”, expresó la cantante.

Desde hace dos años, Dulce María ha estado preparando el proyecto “Origen”, el cual incluirá composiciones propias, que a excepción de los dos primeros sencillos, serán inéditos, por lo que en propias palabras, describe este álbum como sincero y personal, cuyo propósito es sólo compartir su música y sentimientos con el público.

“La verdad no tenía planeado lanzar el proyecto ahora, porque llevo varios años trabajando en él; pero siempre estamos buscando ‘el mejor momento’, y la verdad es que nunca sabemos cuál es realmente el mejor momento, y reflexionando, debe ser el ahora, porque estamos vivos, y pensé en ya no esperar más y lanzarlo ahorita que estamos aquí y nos necesitamos entre todos. Es una forma de dar algo bonito dentro de lo que está pasando, todos necesitamos de pronto distraernos y enfocarnos en algo que nos haga sentir mejor, y la música, el cine, los libros y el arte en general nos ayudan a enfocar nuestra mente y corazón en algo que nos de esperanza”, expresó Dulce María.

Tras el lanzamiento de estos dos sencillos, sus seguidores han manifestado su agradecimiento y emoción, por volver a escuchar estos temas que a pesar de tener un estilo renovado, emanan gratos recuerdos de cuando los escucharon por vez primera durante su etapa con RBD.

“Los fans han recibido estas canciones súper bonito y es algo que agradezco mucho, porque el proyecto no tienen ningún afán comercial. Ya conocían estos temas por RBD y claro traen toda la nostalgia de esa época y justo por eso decidí empezar con estos temas, porque me han escrito cosas muy lindas de que les ha hecho más llevadero el momento de aislamiento, y volver a escucharlas los transporta a momentos bonitos, recordando a sus amigos, amores o los conciertos de esa época; y eso es lo que necesitamos, algo que nos motive a seguir y que nos de esperanza y ganas de que todo esto pase y salgamos mejores y más fuertes”.

Dulce María inició en el mundo artístico desde muy pequeña, logrando una importante y destacada trayectoria de 29 años en la televisión y la música, demostrando siempre su talento nato y gran pasión por su trabajo, lo que la ha llevado a volver al inicio de todo y crear “Origen”.

“Una ocasión pensé, ya llevo muchos años de carrera en los que he interpretado a distintos personajes, siendo parte de diferentes agrupaciones y también como solista; pero de alguna forma siempre hay gente que se involucra porque es toda una industria y no puedes sacar canciones de manera libre porque a lo mejor no son tan comerciales; y es válido, fue una buena época todo lo que pasó, pero llegó un punto en el que dije, así como el alma necesita expresarse, yo como persona también necesito hacerlo y eso fue lo que me motivó a crear este proyecto con la idea volver al origen, es decir a esa esencia de lo que a mí me gusta y me mueve para estar en la música”.

Con la firme idea de querer dedicarse de lleno a la música, previo a su participación en la telenovela “Rebelde”, Dulce estudió composición y música en la Academia de Música Fermatta; y aunque agradece y está satisfecha con todo lo que ha logrado, sin duda, su mejor proyecto con esencia propia, es “Origen” y el camino que recién comienza a recorrer.

“Le tiraba a una carrera musical, con la idea de escribir mis canciones, componerlas y compartirlas con la gente para llegar a sus corazones, porque creo que las emociones de los seres humanos son universales. Pero vino todo lo que pasó con RBD y mi carrera como solista, y que se agradece infinitamente, pero hace dos años dije, ya no quiero cantar lo que me digan otras personas, necesito expresarme y sacar lo que tengo guardado desde hace tiempo y es así como inicia ‘Origen’ un proyecto realmente honesto y muy personal”.

Al igual que gran parte de la población en México, Dulce María se encuentra en casa a raíz de la pandemia por el Covid-19, y aunque ha tratado de mantenerse positiva y trabajando, hay momentos en los que la situación es complicada.

“Llevo ya un mes con la cuarentena, y he estado reforzando mucho mi espiritualidad, pensando en qué canciones voy a lanzar, hago encuestas y transmisiones en vivo con mis seguidores para platicar con ellos; cuando me entra la concentración me pongo a leer, veo alguna película chistosa, hablo con mis amigos y familia.

Un mes, he estado reforzando mucho mi espiritualidad, es muy importante encomendarnos a lo que creemos y volver al origen de las cosas importantes como la salud, la vida, el tener algo que comer, tener un techo, trabajo y a tus seres queridos, pero hay días que todo me traiciona; incluso los primeros días me alejé muchísimo de las redes sociales porque no sabía ni qué postear, pensaba que tenía que ser algo positivo, pero decía ni siquiera yo estoy tranquila, estoy llena de noticias negativas que no me dejan pensar; y es que lo que nos enferma a parte de este virus, es el miedo, hay también una pandemia de psicosis, de depresión y angustia porque estamos encerrados y todas las noticias que nos afectan, pero necesitamos estar positivos y tratar de combatir el miedo, encomendarnos a lo que creemos y volver al origen de las cosas importantes como la salud, la vida, el tener algo que comer, tener un techo, un trabajo y a tus seres queridos para salir de esto más fuertes y aprendiendo”.

En solidaridad con la gente que tiene que seguir trabajando y con la idea de incentivar a su público para apoyar a otras personas, Dulce María participa en un disco junto a otros cantautores, el cual saldrá la próxima semana y todo lo recaudado será donado a la Fundación Ayuda en Acción, que apoya a comunidades que más lo necesitan.

“Hay personas que si no salen a trabajar, al día siguiente no hay que comer y a esas personas son a las que tenemos que ayudar; con que ayudemos a una sola persona de la manera que nos sea posible, es suficiente, hay que ser conscientes y sobre todo cuidarnos mucho”, finalizó.

