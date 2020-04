Dany Sanjose presenta su nuevo sencillo "Tienes la perfección"

El cantautor guatemalteco Dany Sanjose presenta el sencillo "Tienes la perfección", un tema que contiene un emotivo mensaje como homenaje a las mujeres destacando su autenticidad, belleza y su fuerza espiritual y sentimental.

"Es un tema que hice con José Verá, una canción de corte romántico en la que buscamos que la melodía, el ritmo y la letra conectaran de una forma en la que las personas que la escucharan, pudieran bailarla y dedicarla. Está dedicada a las mujeres, no sé en quien se inspiró José, pero yo me inspiré en mi mamá al escribir ciertas partes de la canción, fue mi motivación”, expresó Danny Sanjose.

En esta canción, en palabras de Danny, compara a las mujeres con cosas bellas como la Torre Eiffel, el sol, el universo, el mar y todo aquello que la vida nos pone en frente y que nunca nos cansaremos de admirar.

La canción, junto con el vídeo oficial fueron presentadas a finales de febrero, colocándose rápidamente entre el gusto del público, pues desde el primer momento recibió muy buenos comentarios al respecto.

Nunca esperé que tuviera un gran recibimiento, con comentarios positivos, incluso me han dicho que es un himno feminista y eso me agrada muchísimo, el saber que les ha gustado a las mujeres y con todo eso del empoderamiento femenino, se identifiquen con el tema.

Actualmente Danny se encuentra en México viviendo este momento de cuarentena, mientras su familia está en Guatemala, algo que le ha causado gran preocupación, sin embargo, se ha mantenido tranquilo, tomando las medidas necesarias y trabajando en futuros proyectos.

“Trato de llevar la situación de la mejor manera, pero algo que tengo en la cabeza es que mi familia está en Guatemala, tomando las medidas necesarias por supuesto, pero si me preocupa porque la última vez que los vi fue en febrero. En cuestión de actividades, trato de seguir mentalizado y hacer las cosas como la vida cotidiana, hago ejercicio, sigo componiendo canciones y en contacto con los productores para ver cómo van los nuevos temas y aportando ideas nuevas para ir creando y evolucionando; a veces en la desesperación también sale la inspiración”.

Danny Sanjose cuenta con cinco años de trayectoria, sin embargo, comenzó su preparación musical desde muy temprana edad, pues siempre mostró su pasión y talento como músico, cantante y compositor.

“La música siempre ha estado involucrada en mi vida, en casa escuchábamos de diversos géneros, y hay vídeos de mi infancia donde salgo haciendo coreografías. A los 7 años comencé a escribir poemas y después les agregaba una melodía, para que al final culminaran en canciones. Además mi primer instrumento fue la batería, un regalo de mis padres a los 8 años y aprendí solo, nunca tuve un profesor, fue algo muy impactante para mis papás, ver a un niño tocando muy bien y sin realmente haber tomado clases”.

Posteriormente, al graduarse de la preparatoria surgió la típica pregunta de ¿qué vas a hacer? y fue ahí cuando decidió dedicarse de lleno a la música, preparándose profesionalmente.

“En un momento, sufrí un accidente automovilístico que me dejó fuera de actividades por 6 meses, y ante la desesperación empecé a escribir canciones para el desahogo, ahí surgió la canción ‘Toda mi vida’, que escribí con mi mamá y fue el primer sencillo que lancé de manera profesional en 2015”.

Su álbum debut, “Swaggie Boy” en 2018 tuvo gran éxito comercial en Guatemala, Miami y Colombia. Posteriormente, decide venir a México para conquistar a más público y cautivar con su sonido urbano y letras positivas.

“Fue difícil iniciar en un país donde no existe la escena musical, pero con mucho esfuerzo, dedicación y mucha paciencia, logras hacer contactos; y eso me permitió llegar a México, que cuenta con un equipo de trabajo magnifico y me siento muy contento de lo que está pasando y sobretodo de hacer lo que me gusta. Definitivamente no soy el mismo que empezó hace 5 años, siempre vamos evolucionando y aprendiendo nuevas cosas”.

Conéct@te:

Instagram: @dannysanjose

Facebook: /dannysanjose