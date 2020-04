Disfruta todos los viernes "Las Noches con Monina Mistral"

Ante la pandemia y crisis ocasionada por el Coronavirus COVID-19, el mundo del espectáculo ha buscado alternativas para sumarse a las plataformas digitales y brindar una opción de entretenimiento para la gente denominada #TeatroEnCasa.

A esta importante iniciativa se ha sumado el espectáculo de cabaret "Las Noches con Monina Mistral" de los productores Pablo Perroni y Juan Cabello quienes durante cinco semanas, presentarán cada viernes los episodios de la última temporada de este show liderado por la talentosa actriz Montserrat Marañón, a través del instagram del Teatro Milán y de Nocturno Teatro.

"Es un espectáculo de cabaret sobre entrevistas a distintas personalidades. Monina Mistral es una diva de los ochenta que jura que fue la competencia de Verónica Castro con 'Mala noche no' y tiene invitados que entrevista y hacen show musical. Es un espectáculo muy divertido, los invitados llegan a sentirse un poco acosada por las preguntas imprudentes de Monina Mistral, y estoy segura que el público va a disfrutar mucho", expresó Monserrat Marañón.

El estreno será este viernes 10 de abril a las 20:00 horas, y estarán como invitados Ludwika Paleta, Eduardo España y María Penella, quienes compartirán acerca de su trayectoria y su vida a través de la irreverencia de Monina.

"Este espectáculo tiene la peculiaridad de que se genera tanta confianza e intimidad, que al final los artistas nos cuentan cosas increíbles que nadie sabía, está muy divertido. Iniciamos con Ludwika Paleta, María Penella y Lalo España, y en los siguientes episodios podremos ver a Benny Ibarra, Susana Zabaleta, Mariana Garza, Lisset y Mónica Huarte, entre otros, tenemos un vasto elenco muy divertido y generoso que nos contó historias maravillosas".

La idea de llevar este espectáculo a las plataformas digitales, ha sido una iniciativa que le queda como anillo al dedo, pues la idea del show es reflejar un estilo de programa divertido con entrevistas.

"En las historias del instagram de Teatro Milán y Nocturno Teatro, estará el acesso a la liga de la transmisión; y cabe destacar que será irrepetible, así como cuando vamos al teatro y que se disfruta al momento, porque la transmisión no será guardada ni se subirá a otra plataforma, tienen que verla al momento".

Montserrat comenta que interpretar a Monina Mistral ha sido un gran reto en su carrera, sin embargo, le ha dado grandes satisfacciones, pues en 2018 la obra fue acreedora al Premio ACTP que otorga la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro como “Mejor Espectáculo de Cabaret”.

“Ha sido un reto porque soy actriz, pero nunca he sido conductora ni entrevistadora, entonces tener la sensibilidad de Monina para entrevistar a la gente desde un lugar muy impertinente y muy simpático, tiene una pericia muy particular; además como cada entrevista es con diferentes artistas, cada presentación es como estrenar un show distinto. Es un reto muy difícil y a la vez emocionante y divertido, porque lo bueno que tiene el personaje es que no tiene pelos en la lengua y puede decir cualquier barbaridad. Y siempre sale bien librada. El premio ACTP lo recibimos con mucho gusto y eso quiere decir que hay calidad garantizada en el espectáculo”.

Asimismo, detalló cómo es su preparación para interpretar a Monina, que sin duda se ha convertido en uno de los personajes más icónicos en su carrera.

“Afortunadamente tenemos la pluma magnífica de Joserra Zúñiga, quien nos da una escaleta y una línea de preguntas muy específicas. Y yo también estudio la carrera de nuestro invitado, para poder tener carnita y lanzar las preguntas pertinentes que se nos ocurren para hacer una entrevista amena. Por otro lado, físicamente es un proceso largo para lograr un maquillaje al estilo de los ochenta con capas y capas de maquillaje, un peinado espectacular y una ropa muy extravagante, es una transformación que requiere de un buen tiempo”.

La actriz realizó una importante reflexión ante estos momentos de crisis e invito al público a seguir las órdenes de salud y cuidarse mucho.

“Son momentos muy fuertes, estamos viviendo una pandemia que nunca imaginamos que pasara, son momentos de incertidumbre, quizás angustia y miedo, pero una de las mejores maneras para subir el ánimo y el sistema inmunológico es reírnos, disfrutar, estar contentos y de buen humor para lo que venga, y uno de estas manera es viendo este espectáculo irreverente y divertido. Por favor quédense en casa, quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, y cuídense mucho, esto no es broma”.

Montserrat señaló que además de realizar labores del hogar, durante la cuarentena ha estado ensayando tres obras en línea y tomando algunas clases por internet. Asimismo, dijo que para esos momentos de angustia, le ha servido mucho la meditación, pues le ayuda a quitar el miedo y la zozobra.

Conéct@te para disfrutar de “Las noches con Manina Mistral”

Instagram: @nocturnoteatro y @teatromilan_forolucerna