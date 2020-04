“No rompo tus fotos”, nuevo sencillo de Juan Solo

Este jueves el cantautor mexicano Juan Solo, estrenará su sencillo “No rompo tus fotos”, a través de sus redes sociales, pues ha convocado a sus seguidores para que se conecten a su canal de YouTube en punto de las 18:30 horas para disfrutar el estreno de esta esperada canción y su video oficial.

La canción “No rompo tus fotos” es una balada de desamor, con la que Juan regresa a sus orígenes rítmicos, mostrando una serie de emociones y sentimientos que caracterizan su música. Este tema fue escrito por Juan en coautoría con Carla Merchant.

“Hace unos días, escribí un tweet que decía ‘Cuando una historia de amor se termina, siempre hay alguien que olvida primero, yo no soy esa persona’. Y creo que por mucho que una historia termine, el paso a olvidar es una decisión fuerte porque es como ir tirando del barco las cosas que entre los dos hemos podido traer, y para mí era importante decir que sobrevivo con tu recuerdo, y no pienso dejar entrar a nadie en mi corazón por el momento; en realidad no es tan fácil soltar a alguien que hemos amado de verdad. Y si duda, es una canción que me emociona mucho porque me siento como empezando de nuevo, porque me gusta ese sentimiento de buscar conectar con la gente y quedarme en su vida”, expresó Juan Solo.

El video fue grabado en la Ciudad de México y estuvo dirigido por Marcelo Quiñones y Fer Casillas, retrata la ausencia y soledad de la pérdida de la que habla Juan en la canción y también hace referencia a la tristeza que lo invadiría de perder la complicidad que tiene con sus fans.

“Ya teníamos planeado lanzar esta canción en este tiempo, y justo que es mi deber tratar de aportar a la gente algo de lo que hago y he creado, porque en este momento la música es algo que nos levanta el ánimo, nos trae recuerdos bonitos y nos permite salir adelante en estos días que a lo mejor nos cuenta más trabajo emocionalmente. Tenía dos años sin sacar canciones, retomé esto a finales del año pasado y justo no quiero dejar de pedalear la bicicleta ante la pandemia, y llevarle música a la gente que me sigue, que al final es la razón por la que me apoyan y pues con este lanzamiento es como darles un abrazo a la distancia, diciéndoles aquí estoy haciendo lo que siempre me ha distinguido y con mucho amor”.

Hace siete meses, el cantante se convirtió en papá por vez primera y está disfrutando al máximo esa etapa, “Estoy buscando ser mi mejor versión, para que mi hija Emma crezca a lado de un ser feliz. Justo este jueves cumple siete meses y con es mi amuleto de la suerte para el lanzamiento de este sencillo”.

La pandemia ocasionada por el COVID-19 es un problema que atañe a todo el mundo, y a través de sus redes sociales el cantante ha levantado la voz para invitar a sus seguidores a permanecer en casa y a cuidarse lo más posible.

“Debemos generar conciencia de quedarnos en casa, es un momento en el que tenemos la oportunidad de hacer historia, como los que hicieron las cosas bien, o como los que estiraron la liga hasta que se les rompió en las manos. Si por mí fuera, le diría a la gente que se vaya a sus casas, pero sé que hay muchas personas que viven al día y necesitan salir a trabajar, entonces si tienen que salir, les digo que tomen las precauciones necesarias, si te cuidas tú, cuidas a todos los demás”.

El cantante se ha mantenido al margen con las indicaciones de salud durante la cuarentena, momento que además ha aprovechado para seguir trabajando y conectarse con sus seguidores a través de las redes sociales.

“Emocionalmente hay días en los que he estado muy esperanzado de que todo viene bien, pero también hay momentos en los que me preocupo; lo que no sé hacer es estar quieto, entonces he estado haciendo los ‘Miércoles de karaoke’ a través de Instagram a las 21:00 horas, donde invito a amigos a cantar como Kalimba y María León. He retomado cosas que había dejado como estudiar portugués y estoy haciendo ejercicio para no regresar más gordito cuando termine la pandemia”.

Además, preocupado por la situación que ha afectado tantas personas, el cantante tiene planes de ayudar especialmente a los médicos y enfermeras que están trabajando durante esta pandemia.

“Estoy buscando aliados para que a través de una dinámica, logremos conseguir y donar equipo médico para los doctores que están trabajando, porque veo que es una necesidad que se está dejando de lado y muchos médicos se están enfermando al atender a las personas”.

El cantante continuará trabajando en su música y en estos proyectos, para retomar su gira y presentaciones al culminar esta problemática de salud.

Conéctate:

Instagram: @soyjuansolo

Facebook: /JuanSoloMusic

Twitter: @soyjuansolo