Ru Abogado es detenido en Morelos; es liberado tras varias horas

El creador de contenido digital Rubén Arenzana o mejor conocido como Ru Abogado, fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al norte de Cuernavaca durante la madrugada del domingo 26 de mayo, a un costado de la autopista México-Cuernavaca por presuntamente no contar con su vehículo en regla para circular.

La detención se registró exactamente a las 00:45 horas del 26 de mayo a la altura de una gasolinera en el kilómetro 79, señala el Registro Nacional de Detenciones.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Luego de ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Temixco para que rindiera su declaración ante el Ministerio Público (MP), Rubén Arenzana fue puesto en libertad.

Sin embargo, previo a su liberación, amigos, familiares y seguidores del creador de contenido solicitaron a las autoridades estatales su liberación inmediata. Incluso Ricardo Monreal, actual coordinador territorial de Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó su liberación.

Hace un rato me enteré de la privación de la libertad de Rubén Arenzana (@RuABOGADO_), quien me consta que es un joven inquieto, defensor de causas justas. Solicito del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, que se determine su responsabilidad y su liberación. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 26, 2024

Su pareja sentimental, Diana Zambrano denunció que tardaron varias horas antes de ponerlo a disposición del MP y ser liberado. También señaló que estuvo incomunicado.

¿Quién es Rubén Arenzana?

Rubén Arenzana o "Ru Abogado" es un creador de contenido digital. Cuenta con 2.8 millones de seguidores en TikTok y es conocido por denunciar los abusos policiales, particularmente en la Ciudad de México, pero también de otras entidades del país.

En febrero de 2024 se hizo viral luego de señalar un retén supuestamente ilegal por parte de la Policía de Cuernavaca en avenida Domingo Diez.