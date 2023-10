Elsa Aguirre: El cumpleaños de una diva, ícono de la época dorada del cine

La primera actriz Elsa Aguirre celebró su cumpleaños 93 con una emotiva reunión en su casa de Cuernavaca, donde se dieron cita familiares y amigos para acompañarla en un día tan especial.

Rodeada de mucho cariño y amor, la talentosa y reconocida actriz disfrutó de una agradable tarde junto a sus seres queridos, con música en vivo y amenas charlas llenas de recuerdos.

El mariachi inició el festejo con "Las Mañanitas", y en ese momento Elsa Aguirre salió al patio de la casa, donde los invitados ya la esperaban para felicitarla, abrazarla y darle los mejores deseos en este nuevo año de vida.

"Es una alegría muy hermosa, 93 años, que me pasaron en un abrir y cerrar de ojos, es una edad en la que uno comienza a ver cómo pasa y pasa el tiempo, y cada vez comprendo mejor la vida y el ciclo que tenemos, no tengo temor, no tengo miedo, que se haga la voluntad de nuestro padre supremo", expresó Elsa Aguirre.

El mariachi junto al cantante Héctor Gamaliel continuaron con la interpretación de temas mexicanos como "Cien años", "Serenata Huasteca", "La Bikina" y por supuesto, "Flor de azalea", canción escrita por los compositores Manuel Esperón y Zacarías Gómez, inspirados en la belleza de la actriz.

Animada por los presentes, la primera actriz decidió deleitar a todos con un palomazo junto a Héctor Gamaliel al interpretar juntos el tema "Contigo aprendí", que con sentimientos a flor de piel y gran emoción, cautivó a sus invitados.

Elsa dijo sentirse muy emocionada en este día tan importante, sobre todo por recibir el cariño de sus seres queridos.

"La estoy pasando increíble, la verdad no me esperaba esto. Dice un dicho 'Hay que tener el corazón paralizado, siempre en espera de lo inesperado', no te adelantes, deja que tu corazón comience a sentir lo natural. Nunca me imaginé ser tan amada y querida por todos, yo siempre fui medio solitaria, y estoy muy agradecida".

Hijo de Agustín Lara entrega medalla alusiva

Durante la tarde, además de recibir abrazos, felicitaciones y regalos, la actriz fue condecorada con la Medalla Agustín Lara por parte de la familia del reconocido cantante, la cual fue entregada por su hijo, Agustín Lara Lárraga. Asimismo, el morelense Pablo Antonio Castro Zavala presidente del Paseo de Las Estrellas de Las Vegas, le entregó una medalla especial en forma de estrella, como una manera de reconocer su trayectoria y talento.

Los presentes degustaron una deliciosa comida vegetariana, ya que es parte de la alimentación y estilo de vida que la actriz adoptó desde hace ya varios años.

La celebración continuó con mucha música en vivo, interpretada por un trío, un dueto y un fascinante imitador de Juan Gabriel, con canciones populares que por supuesto, todos corearon.

Definitivamente, Elsa Aguirre tuvo un excelente festejo, a la altura de una Diva de la época de oro, con una grata y emotiva celebración, donde estuvo llena de alegría y grandes sorpresas.





Una diva del Cine de Oro

Elsa Aguirre inició su carrera en 1945, y formó parte de importantes proyectos cinematográficos como "Cuidado con el amor", "El pistolero desconocido", "Pancho Villa y La Valentina", "La vida de Pedro Infante", "Ojos de juventud", "Casa de mujeres", "Vainilla, bronce y morir" y "El cuerpazo del delito".

Asimismo, realizó papeles importantes en telenovelas como "Acapulco, cuerpo y alma", "Lo blanco y lo negro" y "Mujeres engañadas".

En 2002 realizó su último proyecto en televisión que fue "Lo que es el amor", y desde ese año se mantenido alejada del mundo de la actuación, sin embargo, su talento y amplia trayectoria continúa siendo reconocida a nivel nacional

Ha recibido premios especiales como Ariel de Oro en 2005 por su trayectoria fílmica y Lunas del Auditorio en 2009 por una vida en el escenario.

Desde hace varios años, Elsa Aguirre radica en Cuernavaca donde lleva una vida tranquila basada en el vegetarianismo y el ejercicio, la yoga su principal actividad.