Ignacio López Tarso vuelve al streaming con el clásico Macario

El actor Ignacio López Tarso, se ha convertido en el rey del streaming, pues gracias al concepto "López Tarso en tu casa" ha llegado a los hogares de miles de personas con distintas historias dramatizadas. Ahora, celebrando el Día de Muertos, presenta uno de sus grandes clásicos "Macario: El Ahijado de la Muerte" con dos funciones virtuales que el público podrá disfrutar el 1 y 2 de noviembre a las 21:00 horas.

En esta obra, López Tarso comparte el escenario con su hijo, el experimentado y reconocido actor Juan Ignacio Aranda, y los actores Gabriela Pérez Negrete y Guillermo González Phillip, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón.

Esta obra, "Macario: El Ahijado de la Muerte" es una adaptación del cuento de B. Traven, en formato de lectura dramatizada con una duración aproximada de 60 minutos, en un acto y apta para todo el público. La obra cuenta la historia de un pobre leñador que está por cumplir su más grande deseo en la vida: comerse él solo un guajolote completo, cuando recibe la inesperada visita de tres personajes poderosos, muy conocidos por toda la raza humana: el Diablo, Dios y la Muerte.

"Estamos muy contentos de presentar esta obra. Es algo muy bonito para un actor, hacer un personaje de muchas maneras. He andado por muchas partes del mundo cargando la película, recuerdo que de la productora me dijeron una vez que había un Festival en la India y nadie quiere ir, dije 'yo voy', y así me iba con la película, la llevaba conmigo en el avión y la entregaba al festival, estuve un mes allá. También me llevó por Moscú, San Petesburgo, Israel e Irlanda. Gabriel Figueroa, que fue 3o fotógrafo me decía 'Este indio tan miserable y muerto de hambre cómo te ha hecho regalos, saca boletos de primera clase y te lleva por muchos lugares' (risas), me premió mucho Macario" expresó Ignacio López Tarso.

Cabe destacar que al culminar la función virtual del 2 de noviembre, se realizará un conversatorio vía Zoom con Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda, para interactuar con el público, el acceso es limitado a 50 espacios.

"Al finalizar la función, al rededor de las 22:00 horas, estaremos platicando con los espectadores, para cambiar impresiones, escuchar sus opiniones y comentarios, a ver si no son insultos, a ver si no nos dicen '¡Ay! qué película tan mala' (risas). Ahí estaremos hablando de todo lo que quieran".

Los accesos para ambas funciones ya están disponibles a través de la plataforma Boletopolis, su costo es de $250 (sólo la obra) y de $500 (obra y conversatorio del 2 de noviembre).

El año pasado, se dio a conocer que con ayuda de programas tecnológicos, un joven chiapaneco realizó a color la emblemática película de "Macario".

"He visto pedacitos de la película y está muy bien hecho su trabajo realmente, pero yo digo que hay que respetar a un gran maestro de la fotografía que es Gabriel Figueroa, a él le pusieron la película y dijo yo la fotografío pero en blanco y negro. La producción quería que fuera a color, pero él dijo que por los contrastes de la luz y las sombras en los personajes como la muerte, Dios, el diablo y Macario, tenía que ser en blanco y negro, que si querían la película a color, le hablaran a otro fotógrafo. Realmente, fue un éxito la fotografía, y es una de las grandes virtudes de la película, está bien actuada, pero la obra de arte de es de Gabriel".

Sin duda, la celebración de Día de Muertos es una de las más importantes en México, ya que se honra la memoria de nuestros seres queridos.

"En el mundo dicen que somos irrespetuosos, que no respetamos a nuestros muertos, pero si los respetamos, pasamos un día tomando nuestro tequila, comiendo mole de olla, unos tamales y unos pulque con nuestros muertos. Me tocó una vez pasar Día de Muertos en Janitzio, en el Lago de Pátzcuaro una experiencia preciosa, cada tumba es una fiesta todos bailando y bebiendo, es formidable; y eso a los extranjeros les parece raro e insultante".

En julio pasado, López Tarso volvió a los escenarios con una obra presencial en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, y pretendía realizar una gira por distintas ciudades de la República Mexicana, sin embargo, las autoridades volvieron a limitar el aforo de los teatros al 30 por ciento.

Durante estas fechas, el primer actor regresó nuevamente a los escenarios con esta obra, presentando cuatro funciones presenciales en el 15 Festival de Tradiciones de Vida y Muerte que se realiza en Xcaret, por lo que el 1 y 2 noviembre, brindará funciones simultáneas, de forma presencial y virtual.

"Estamos presentando esta obra en un escenario muy bonito, rodeado de naturaleza. Espero pronto poder retomar la gira y visitar distintas ciudades, ya me urge volver al escenario".

Durante este tiempo de pandemia, López Tarso ha conectado con sus seguidores alrededor del mundo, gracias a este concepto de teatro virtual. Actualmente, cuenta con seis obras en lectura dramatizada, que muy pronto estarán disponibles en una plataforma para que el público pueda disfrutar de ellas en cualquier momento.

Conéct@te:

Facebook: /IgnacioLopezTarsoActor

Instagram: @ilopeztarso