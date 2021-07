Se cumplen 150 bienvenidas a Ignacio López Tarso

El Teatro Ocampo se visitó de gala para recibir al gran actor Ignacio López Tarso, en su regreso a los escenarios después de dos años de no hacer teatro. El primer actor y su hijo Juan Ignacio Aranda, presentaron dos funciones dela obra "Una vida en el teatro" de David Mamet, celebrando 150 representaciones de esta puesta en escena, con la gran actriz Elsa Aguirre como madrina de lujo.

Con esta presentación, Ignacio López Tarso festejó también sus 73 años de carrera artística, en la cual le ha regalado al público un sinfín de increíbles personajes en teatro, cine, televisión y doblaje.

Bajo la dirección de Salvador Garcini, Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda, presentaron esta obra que aborda la historia de dos actores que forman parte de la misma compañía y suelen compartir camerino, Ignacio es un actor consagrado y Juan es un actor con un futuro incierto que va desarrollando su carrera poco a poco.

Durante su estancia en el camerino, ambos actores cuentan sus vidas y la representación se vuelve un momento público. Su buena relación va creciendo entre camerinos y funciones, pues coinciden en que el teatro es tan efímero como la vida misma. La vida es un teatro en el que se representan a cientos de personajes a través de una historia personal, de acuerdo a la edad, experiencias y circunstancias. Ignacio suele compartirle importantes críticas constructivas y consejos a Juan, con el objetivo de que se convierta en un mejor actor, además de hacer hincapié en que no se deje llevar por las buenas o malas críticas por parte de la prensa.

Mientras conviven en el camerino, se preparan también para representar grandes obras de teatro como "La Tempestad", "El Rey Lear" y "Hamlet" de William Shakespeare, así como "La vida es sueño" de Pedro Calderón de la Barca.

La obra transcurrió durante aproximadamente dos horas, el público se mantuvo atento y muy divertido con algunas de las ocurrencias y chistes que los actores incluyeron en el libreto.

"Soy un actor muy afortunado, he tenido en mis manos personajes maravillosos he interpretado todo tipo de personajes; personajes luminosos, bellísimos, alegres, hermosos de texto e historias maravillosas. Personajes también tristes, dolorosos algunos, pero todos estos grandes personajes se han esfumado, se han ido, porque el teatro es efímero. Creo que todos estamos hechos de la sustancia de los sueños, tenemos que despertar para ver a nuestro ser interior, porque no cabe duda que todos somos un mismo ser. Las luces se han ido esfumando y se van a seguir apagando, yo les sugiero que nos vayamos cada quien a su casa, que gusto haberlos tenido aquí, gracias por haber venido", expresó Ignacio López Tarso para finalizar la obra.

El público ovacionó de pie y con una ola de aplausos a don Ignacio López Tarso y a Juan Ignacio Aranda, reconociendo su gran talento y calidad artística que los ha caracterizado durante décadas.

Los actores se mostraron muy felices por este regreso al teatro con público, después de realizar cinco funciones vía streaming a raíz de la pandemia. Y agradecieron al público por acompañarlos en esta importante función.