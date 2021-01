El Miedo de Martha Sabrina

Martha Sabrina, talentosa actriz y cantante que conocimos en importantes telenovelas infantiles como "Cómplices al rescate" y "Sueños y caramelos", hoy continúa con su camino artístico y su faceta musical con su reciente sencillo "Miedo".

Este tema es de la autoría de Martha Sabrina, una canción muy personal que habla sobre las relaciones de pareja que se salen de control, donde una de las partes sufre a causa de la violencia, y aunque sabe que todo está mal, es más grande el miedo de terminar con esa persona.

"Es una canción para quienes hemos pasado, están pasando y desafortunadamente debo decir, para quienes pasarán por una relación complicada, y hacerles ver que no están solos. Está escrita desde el corazón, a partir de vivencias personales que quería compartir con todos ustedes; esa parte de quitarte la máscara y demostrar que también pasamos por cosas malas, pero somos humanos y hay que ser bien honestos", expresó Martha Sabrina.

La cantante aseguró, que este sencillo es la punta de la lanza de próximos temas que estrenará en 2021.

"Es el inicio de una serie de canciones que van de la mano, porque cuando terminas esa relación te preguntas qué sigue, y es que en algún momento la vida te premia con seres maravillosos a tu alrededor y dices gracias, por lo que me enseñaste, ahora sé lo que valgo y me valoro, y he encontrado a alguien que me puede complementar".

Martha Sabrina nos cuenta su experiencia como actriz y de formar parte de la llamada Generación Televisa Niños, que sin duda con sus telenovelas y canciones, alegró la infancia de miles de niños alrededor del mundo.

"Haber formado parte de esta generación es una bendición enorme, representó muchas cosas para mí, aprendizaje, crecimiento personal y profesional; un recuerdo que atesoro bastante, porque me regaló muchos amigos. También es muy especial, por el público que nosacompañó y que no se perdían las telenovelas”.

El inicio del camino...

Desde muy pequeña, Martha Sabrina tuvo la inquietud sobre la actuación, pues anhelaba participar en algún programa infantil, sin embargo, nadie en su familia se dedica a la actuación, pero la vida y su talento la llevaron a cumplir su sueño.

"Amaba a Barney con todo mi corazón y quería ser una de las niñas que participaban con él y en ese momento, no entendía nada pero moría por estar ahí o en Plaza Sésamo. Un día, mi abuela paterna, se enteró de un casting masivo en el Estadio Azteca y le dijo a mi mamá 'vamos a llevar a la niña', ni siquiera había tomado clases de actuación, ni tenía noción de lo que era un casting, pero fui me quedé y terminé haciendo mi primer proyecto que fue 'Rayito de luz' junto a Alejandro Speitzer y Danna Paola".

Uno de sus personajes más queridos es Julia de "Cómplices al rescate", una niña muy divertida con un look peculiar y su característico talento en la batería.

"Fue toda una experiencia, el saber que interpretaba a una niña completamente empoderada y decidida a hacer lo que le gusta. La batería era maravillosa y me encantó aprender a tocarla, era una manera de expresar preciosa y que considero representa mucho la personalidad de Julia, al crecer con dos hermanos, sin papás y sin su tía, que los abandona, era una forma de decir, la vida es así de dura pero hay que verla de la mejor manera".

A pesar de 2020 que fue un año muy complicado entre la pandemia y un tema de salud que Martha Sabrina vivió por una extracción de tumores, la joven agradece por todo el cariño que le da el público y sobre todo por tener a su familia con salud.

"Termino el año muy bendecida y agradecida con la vida porque mi familia tiene salud y por esta familia virtual que son mis chikitukis, y por todo el cariño y apoyo que siempre me brindan".

Entre sus próximos planes, Martha Sabrina estrenará el video oficial de "Miedo", lanzará nuevos temas y por supuesto continuará compartiendo videos sobre su vida cotidiana y divertidas actividades en su canal de YouTube.

Conéct@te:

Instagram: @marthasabrinamx

YouTube: Martha Sabrina

Facebook: /marthasabrinamx