“El envidioso” de Los Dos Carnales causa gran sensación en las redes sociales

El tema “El envidioso” de la agrupación Los Dos Carnales, ha causado gran sensación en las redes sociales y las radiodifusoras de México y Estados Unidos a unos días de su lanzamiento, marcando el regreso del estilo musical de los corridos de la vieja escuela.

Después del éxito de su primer sencillo “Vida ventajosa”, el grupo recibió gran apoyo del público y se abrieron muchas puertas en su camino. En enero, mientras estaban en un hotel grabaron un vídeo interpretando un pedacito de “El envidioso” tema de la autoría de Poncho Quezada Jr. (vocalista y bajo sexto del grupo), y tras publicarlo en redes sociales, recibieron una asombrosa respuesta de la gente convirtiendo el vídeo rápidamente en tendencia.

“Es un tema que habla de la envidia y el egoísmo con los amigos que no son reales, y es que la envidia es como una enfermedad que todos los seres humanos hemos padecido; sabemos que no es lo correcto ni para bien ni para mal, hay que ser agradecidos con Dios por lo que nos brinda y trabajar fuertemente para obtener las cosas y no andar envidiando a nadie. Ha gustado mucho porque las frases que tiene realmente calan y dicen la verdad; una de las frases más gustadas de la canción ha sido esa de 'Quico envidiaba a El Chavo y no tenía nada', recordando a El Chavo del ocho”, expresó Poncho Quezada Jr.

El pasado 10 de abril, el grupo estrenó el vídeo oficial de esta canción a través del canal de YouTube de AfinArte Music, llegando al millón de visitas en menos 24 horas, y como agradecimiento al público prometieron rifar dos trajes autografiados.

“Bendito Dios es una locura y algo increíble todo lo que está pasando con este nuevo sencillo, desde que lo subimos a las redes sociales fue un hit. El vídeo en un día llegó al millón de vistas, estamos muy agradecidos con toda la gente que ha apoyado este tema escuchándolo y compartiéndolo. La rifa de los trajes autografiados fue una promesa que hicimos, y ya estamos viendo cuales vamos regalarles, algo que hacemos de todo corazón para que tengan un buen recuerdo; la dinámica la daremos a conocer pronto en nuestras redes sociales y además vamos a aprovechar el momento para cantarles un rato”.

Para compartir con sus seguidores un poco más de su vida, historia y música, Los dos Carnales estrenarán un videoblog a través de su cuenta oficial de YouTube.

“Es algo inédito y muy especial que hacemos con mucho cariño para que conozcan nuestras raíces; grabamos un vídeo acá en el barrio donde crecimos con toda la chavalada, esperemos que a la gente le guste y se diviertan mucho”.

A raíz del coronavirus, Los dos carnales pospusieron su gira, pues tenían ya muchas fechas pactadas en abril y mayo, pero están conscientes de que ha sido lo mejor, con la firme convicción de que la pandemia cese pronto, para retomar sus actividades y seguir cantándole al público en vivo.

“Se pospuso una gira completa para nosotros, pero esto es un tema serio, algo con lo que no se debe jugar, debemos tener los cuidados especiales, tratar de no salir y lavarse las manos siempre. Cuídense y cuiden a su familia para que esto termine pronto, si no se va a prolongar y no va a haber más bailes y eso es algo muy importante (risas). Uno como músico de eso se alimenta, porque es lo que nos gusta hacer y si no trabajamos vamos cuesta pa’ bajo. Hay que aprovechar la cuarentena para estar con la familia y hacer cosas de provecho, nosotros estamos componiendo más canciones e iniciando lo del videoblog”.

En poco tiempo, Los dos Carnales han conquistado al público y cautivado con su peculiar estilo musical, además de que han colaborado con artistas de gran renombre como El Fantasma. Asimismo, en menos de una semana, el videoclip de “El envidioso” filmado en Sinaloa, ya supera las 2 millones de reproducciones, colocándose en el tercer lugar de tendencias en México y en el número cuatro en Estados Unidos.

“Para nosotros es algo bendecido y muy bonito todo el apoyo de la gente, pero también una responsabilidad muy grande ya que esos dos temas han sido hitazos, entonces estamos conscientes de que el siguiente tema tiene que ser aún mejor y eso es un gran reto como compositores, porque debemos hacer una letra que le guste a la gente y una tonada que se les quede grabada”, finalizó.

