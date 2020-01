Consulta aquí la cartelera del Festival Vaivén

Como cada año los jardines florales más grandes de México cobijan uno de los festivales más esperados a nivel nacional y que en esta edición 2020 no decepcionan al traer consigo semejantes nombres como The Whitest Boy Alive, que regresa a México después de 10 años.

Esto no es todo ya que en el Line Up se puede observar a DJ Sanke, Foster The People y Cut Copy, entre muchos más que convergen en un evento musical único, variado y para todo tipo de gustos. Esta cuarta edición se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en Jardines de México.

Cortesía | @festivalvaiven

Por ahora, los boletos de Vaivén están en una extensión de fase 2, pero no lo estarán por mucho tiempo. Así que si perderse esta fiesta no está en sus planes, te recomendamos que lo compres de una vez.

Fase 2: $1,240

Fase 2 VIP: $2,090

Camping: $490

Estacionamiento: $250

Cortesía | @festivalvaiven

A partir de las 12:00 horas del 28 de marzo podrás acceder y aprovechar la oportunidad para visitar los jardines dentro del recinto del festival, al igual que las áreas de conciertos, atracciones, gastronomía, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Cortesía | @festivalvaiven