Debuta en el séptimo arte

El pasado viernes 17 de enero se estrenó en cines mexicanos la cinta "Marioneta", dirigida por Álvaro Curiel y protagonizada por los actores Fátima Molina y Rafael Ernesto.

La trama de la película nos cuenta la historia de Ernesto, un actor cubano que llega a la Ciudad de México, con el sueño de trabajar en el teatro, pero su plan se frustra. En una ocasión, mientras se encuentra en el metro de la ciudad, conoce a Belén, una actriz callejera; y a partir de ahí se desata todo el conflicto con una historia de amor.

En entrevista, el actor cubano Rafael Ernesto nos cuenta los detalles de esta película, que además de marcar su debut en el cine mexicano, ha significado algo muy importante en su carrera, ya que se identifica mucho con su personaje.

Entre Ernesto y yo hay muchas similitudes, porque en algún momento también me aventuré a venir a México con el sueño de seguir desarrollando mi carrera aquí, y a mi llegada nadie me garantizó nada, pero pensaba que iba a ser muy fácil entrar al medio y que me iban a llover los proyectos. Me di cuenta de que no era así, tenía que picar piedra y aprender mucho, adaptarme y entender el terreno donde me iba a empezar a mover, y eso lo que le sucede al personaje, comentó Rafael Ernesto.

Fue hace seis años cuando el actor llegó a México, comenzando su carrera en comerciales y campañas publicitarias. Asimismo, realizó obras de teatro y apariciones en series como "El Chema" y "Amor sin reservas".

A la par de realizar proyectos aquí, en 2018 regresé a Cuba para hacer algunas cosas entre ellas una película llamada 'Inocencia' y cuando regresé a México, mi manager me comentó sobre 'Marioneta' y fue una gran alegría para mí ser parte de esto.

Asimismo agregó que nunca imaginó que comenzaría su carrera de forma sólida con una película, pues siempre pensó que iba a ser con una telenovela o una serie.

El cine era algo muy lejano porque es un medio difícil de llegarle. Pero estoy muy feliz con esta cinta porque además de tener el protagónico, es un personaje que tiene muchísimo que ver conmigo, habla de mi realidad, es algo que nunca imaginé, recibiendo este personaje es casi como hacer una película sobre mí y todo el proceso que implicado mi carrera artística.

Sin duda, Rafael Ernesto inició el 2020 con el pie derecho, pues además de esta cinta, actualmente participa en la segunda temporada de “La Doña”, que se estrenó el lunes pasado en Estados Unidos.

En la serie, interpreta a Sebastián Céspedes, hijo del coronel Alejandro Céspedes, quien durante la primera temporada fue uno de los personajes antagónicos de los cuales la doña se vengó. Ahora, durante la segunda temporada, los familiares del coronel estarán buscando venganza.

A pesar de estar de parte de los malos, por así decirlo, mi personaje tiene la peculiaridad de ser bueno, es un médico y por su profesión, quiere vengarse pero de una forma honesta con un proceso justo y legal.

El talentoso actor invita al público morelense a asistir a las salas cine y no perderse “Marioneta”, pues es importante apoyar y consumir el cine de autor, que habla de temas medulares y sensibles que nos tocan a todos.

Conéct@te con Rafael Ernesto:

Instagram: @rafaelernestoactor

Twitter: @rafael_actor