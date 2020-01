Love me back: Dj Who lanza nuevo sencillo

DJ Who, originario de Chile y que actualmente radica en España, ha viajado desde la escena underground del funk y hip hop latino, hasta el tope de los charts en los rankings de las radios y plataformas digitales de Iberoamérica, con su peculiar estilo musical, gracias a su sencillo “Good Times" que en 2017 causó gran sensación. Ahora presenta “Love me back” el cual fue lanzado junto al videoclip oficial, dirigido y producido por él mismo.

El rodaje del vídeo se realizó en la ciudad de Santiago de Chile, durante el inicio de la revolución social más grande en la historia del país. En este video se cuenta la historia de una pintora que trabaja en un mercado, y que su única forma de evadir la rutina diaria es escuchando la canción “Love Me Back". En instantes aparecen los artistas, en un efecto “Sexto Sentido”, en el cuál ella los escucha en sus audífonos, pero no los ve.





Gracias a su talento, DJ Who ha sido aclamado como una de las promesas más esperadas entre los artistas y productores latinoamericanos, con más de 18 millones de streams en su corta carrera de manera independiente.

Asimismo, ha participado en los principales festivales de música de diversos países como Lollapalooza Chicago, EDC México, Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, convirtiéndose en uno de los artistas chilenos actuales con mayor proyección internacional.

Ha compartido escenario con artistas como Steve Aoki, Diplo, Marshmello, DJ Snake, Tiësto, KSHMR, DVBBS, Moksi, Don Diablo, Oliver Heldens, What So Not, Alison Wonderland, Shiba San, Ookay, Slushii, Getter, Gramatik, 3LAU, Tchami, Zedd, Duke Dumont, San Holo, Flosstradamus, Jack Novak, Alok, Born Dirty, Yultron, entre otros.

Con sus sencillos "Good Times", "Meteorite", "Runaway" y "Find Yourself" han sonado en las principales estaciones de radio. Actualmente, está preparando su próximo EP urbano llamado "Who Knows", que lanzará este año.

