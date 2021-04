Daniela Brooker cierra con broche de oro trilogía musical

Para cerrar con broche de oro su reciente trilogía musical, la cantante Daniela Brooker, lanzó el tema Mala intención en versión remix de la mano del aclamado DJ español Sak Noel, una colaboración que ha causado gran sensación entre su público.

"Siempre tuve la idea de que esta canción iba a pegar muy bien con un estilo en remix, con una versión bailable de discoteca. Desde un principio quise trabajar Sak Noel, le enseñé las tres canciones y esa fue con la que también él conectó, me dijo: ‘esta es la canción que quiero trabajar’, así que dijimos ‘vamos adelante’ y así fue muy simple el plan de esta canción", expresó Daniela Brooker.

La trilogía musical está integrada por los temas "Celos", "Malas lenguas" y "Mala intención", que nos hablan de las diferentes etapas de una separación de pareja que se da a partir de una infidelidad, donde la cantante comparte una experiencia propia.

"Estas tres canciones surgieron en una época de mi vida que estaba escribiendo sobre una relación que tuve, y que terminó de una manera no tan bonita; fue una situación muy personal que pasó y como siempre escribo sobre lo que pasa en mi vida con la idea de procesarlo, estas canciones terminaron teniendo mucho sentido como las diferentes etapas de terminar una relación y las distintas emociones que sientes durante esos tiempos. Cuando las terminé dije las quiero sacar en una trilogía, poner un video para dramatizar un poquito el cuento y hacerlo como un capítulo de mi vida, y ya lo dejé atrás; es como un momento en que ya tenía los videos, las canciones y adelante. Esa es la inspiración de estas canciones".

Cabe destacar que la cantante realizó los videos musicales de estas canciones, con el objetivo de presentar una pequeña película de esta historia que cuenta a través de ellas. Y para conquistar a los mexicanos, viajó a Tierras Aztecas, especialmente a Puerto Vallarta para filmar los videos de "Celos" y "Malas lenguas".

"El año pasado fue la primera vez que pude ir a México, fui a Puerto Vallarta dos veces a grabar dos videos, después regresé a Ciudad de México a finales para terminar la trilogía. Me enamoré del país conocí a gente muy buena, me parece que la cultura es muy rica y conecté mucho, ya quiero volver para hacer presentaciones en vivo".

Asimismo, expresó que es admiradora de muchas cantantes y compositoras mexicanas, por lo que le gustaría colaborar con talentosas mujeres como Raquel Sofía y Paty Cantú.

Daniela mencionó que elegir estos tres sencillos fue un proceso difícil, pues tenía alrededor de 50 canciones ya listas.

"Tenía muchas canciones porque estuve un tiempo sin hacer música, pero estaba al mismo nivel escribiendo, produciendo y componiendo, así que fue difícil, pero la verdad es que en relación al tema sí me ayudó a escoger porque yo sabía que quería sacar esas canciones que hablaban sobre esa etapa de mi vida, sobre esa relación en específico. Pero siempre pienso que es muy difícil escoger yo misma, porque algunas veces tengo opiniones muy personales sobre ciertas canciones, así que lo que hago siempre es que pongo la canción a muchos de mis amigos, a mi familia, obviamente a mi equipo también y a muchos de mis colegas en la música. A veces es muy obvio las canciones que a la gente le gustan, así que tomo su opinión muy en serio y así es como las escojo".

La joven se considera una persona muy inquieta, por lo que la pandemia le ha afectado mucho, sin embargo, ha sabido sacarle provecho aventurándose a aprender nuevas cosas para seguir brindando a su público música de calidad.

"Ha sido un año raro, porque soy una persona muy sociable que sale todo el tiempo, siempre estoy haciendo algo soy muy inquieta y me no me gusta estar en casa (risas). Lo bueno de esto es que me he dedicado mucho a escribir y he aprendido del lado técnico, trabajar desde casa y a hacer producción. Además he tenido la suerte de lanzar mucha música en estos momentos tan complicados".

