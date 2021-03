Marissa Mur se aventura a explorar nuevos ritmos

La cantautora mexicana Marissa Mur, continúa cautivando al público con su música y ahora ha sorprendido a todos con su reciente sencillo Aquí me tienes, donde se aventura a explorar uno de los ritmos más importantes del caribe, el merengue, creando un tema fresco que invita al baile y la alegría a través de las dulces notas de los metales y la candela de las percusiones.

"Es una canción que formará parte de mi tercer disco, es una fusión pop con ritmos caribeños y así nació este merengue gozador para bailar. Un tema que habla de cuando una persona te tiene de aquí pa' allá muy enamorada o enamorado", expresó Marissa Mur.

Su público ha recibido muy bien esta canción, que sin duda ha gustado mucho, algo que le causa gran satisfacción a la cantante.

"Siento que cada vez mi música llega más lejos y el mensaje que quiero compartir, que es sobre el amor; quiero que cuando la gente escuche mi música le den ganas de bailar, se ponga de buenas y se olviden de sus problemas".

Desde su disco pasado llamado Amores, Marissa comenzó a fusionar géneros, el pop con ritmos folklóricos latinoamericanos.

"Me gustó mucho mezclar estilos y desde ahí, había pequeños matices del tropical y me sentí muy natural, llevaba ya un par de años escuchando a artistas que cantan esos géneros como Juan Luis Guerra, Vicente García y Carlos Vives, y eso influenció mucho mi composición y así nació este merengue. Soy una cantautora que le gusta fusionar estilos, no quedarme en mi zona de confort y fluir en el momento con lo que voy sintiendo".

A la par de la canción, también lanzó el video oficial de este tema, que en poco tiempo ya supera las 200 mil reproducciones.

"A finales del año pasado tuve la oportunidad de viajar a Mérida, Yucatán, una ciudad que amo de nuestro país y que refleja todo lo que quería transmitir en esta canción, como los colores del caribe, la vida que tiene y la energía; y creo que lo logramos, fue un poco complicado con la situación dudaba de viajar pero al final fuimos un equipo muy pequeño y se logró. Los colores son parte de mi vida actualmente, antes me gustaba vestirme de negro porque es un color que me gusta pero ahora estoy en un punto de mi vida donde me siento muy feliz y me visto colorida y quise reflejarlo también en el video".

El 2020 fue un año difícil para Marissa, sin embargo, aprovechó para pasar tiempo con su familia y recargarse de energía para transmitir buena vibra a su público.

"El año pasado, emocionalmente para mí fue el más complicado, porque obviamente a todos nos agarró de imprevisto la situación, pero en 2021 regresé cargada de amor de esas vacaciones con mi familia en diciembre y estoy tratando de mantener una actitud positiva y hacer música que es lo que amo y disfruto. Es muy duro que no se puedan realizar conciertos, el no poder compartir con mi público porque ningún livestream se compara con lo que se siente cantar en un show en vivo, entonces no descarto hacerlo pero por el momento no está en mis planes".

Actualmente, Marissa Mur continúa grabando algunos temas para su próxima producción discográfica la cual saldrá en 2022.

"El disco lo estoy trabajando con un productor de Cuernavaca llamado Alan Saucedo, con quien he trabajado toda mi carrera. Y algo que me ilusiona mucho de los discos, es lanzar el formato en físico, sigo siendo soñadora, más que nada como un regalo a los fans, porque ahora todo es digital y también está padre, a veces toca acoplarnos al movimiento del mundo y eso nos permite llegar a muchos países".

Desde muy pequeña, Marissa descubrió su gusto por la música y tenía muy claro a qué se quería dedicar.

Conéct@te:

Instagram: @marissamur_

Facebook: /marissamurmx