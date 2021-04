Proyecto Rico aguarda su estreno en Pandemic Shorts

El próximo 3 de abril se estrena el proyecto Pandemic Shorts, una serie de tres cortometrajes internacionales realizados en México, Estados Unidos e Italia, todos creados durante la pandemia, filmados y producidos por los mismos actores, con dirección remota en línea desde Los Ángeles, el cortometraje mexicano es el proyecto llamado Rico.

Los cortos fueron dirigidos por Jay Parikh, creador de la serie web The Story Tales (Varta Re Varta), con dos temporadas exitosas. Ganador de Mejor Cortometraje por The Sentinel en el Hollywood International Film Festival, Los Angeles Urban Film Festival, y también una Mención Especial en el Dada Saheb Palme Film Festival.

El cortometraje mexicano Rico es protagonizado por José Carlos Leyva y Juan Carlos Freyre. En esta producción se cuenta la historia de un tatuador que está tratando de sobrellevar sus sentimientos hacia un amor inalcanzable no correspondido, y lo que esta situación lo lleva a hacer.

"Las complicaciones de filmar durante la pandemia, de entrada fueron las medidas de seguridad. Buscar una locación segura, que contará con medidas de sanitización y que a la vez funcionará a favor de la historia. Ambos actores tuvimos que asegurarnos de estar libres de Covid-19 y de evitar cualquier otro contacto con más personas que no fuéramos nosotros dos durante el periodo de filmación. Esto implicó hiciéramos todo nosotros mismos, con dirección remota vía Zoom de nuestro director desde Los Ángeles, California. Él nos iba guiando sobre cómo quería las tomas, los encuadres, los tonos y los ángulos, pero nosotros tuvimos que realizar todo por nuestra cuenta, ya que no contábamos con camarógrafos, sonidistas, iluminadores y director de fotografía. Fue un nuevo reto al que nos enfrentamos, no sólo ser actores, sino todas las partes que integran una producción", expresó José Carlos Leyva.

Sin embargo, el actor está muy feliz y agradecido con este proyecto, pues el tener la oportunidad de seguir trabajando en estos momentos tan difíciles, sin duda se valora aún más.

"Filmar durante la pandemia significó una oportunidad de regresar a hacer lo que amo y lo que es mi profesión. Después de meses de que la industria del entretenimiento estuviera detenida, y que esto nos generara tanta incertidumbre de lo que iba a pasar con todos nosotros, esto fue como una pequeña luz de esperanza".

Acerca de José Carlos Leyva

Se ha desempeñado como actor, cantante y comunicólogo. En teatro ha sido parte de obras como Avenida Q, La ola, Adiós y Berlín, entre otras. En televisión ha sido parte de las series: Rosario Tijeras 2, La Bandida e Historias de La Virgen Morena. Asimismo, prepara el proyecto Descanse en Paz de Argos y Cultura Colectiva que se estrenará próximamente.

Acerca de Jay Parikh

Director y productor originario de India, que actualmente radica en Los Ángeles. Empezó su carrera fílmica en 2009 a la par de estudiar la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicación.

A lo largo de los años ha producido y dirigido diversos cortometrajes y series web. Los temas que aborda están inspirados en experiencias de la vida cotidiana y por eso logran resonar y conectar con el público de una forma personal sin importar su nacionalidad y contexto social.