El dominicano Nael HQ sigue cosechando éxitos

El cantante dominicano Nael HQ continúa con su carrera en ascenso, pues tras los éxitos Billetes de 100 y Desde cero, ahora llega con el tema Rico suave, una canción del género urbano con un poderoso mensaje sobre superación profesional.

"Es una canción inspirada en las personas que me subestimaron en un momento de mi carrera, sobre todo al principio que muchos cuestionaron mi talento. Y la hice no sólo para mí, si no para todas aquellas personas que han pasado por algo así, y para demostrar que ante eso, todo se puede lograr y decir aquí estoy", expresó Nael HQ.

La canción ha tenido muy buena aceptación por parte del público, asimismo el video ya supera las 900 mil reproducciones en Youtube, muy cerca del millón, pues sin duda, Nael HQ ha cautivado al público con su ritmo y talento.

"Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido la canción y de verdad agradecido por todo el apoyo. Algunas personas pueden identificarse con la letra, y hay quienes no, pero les ha gustado mucho".

Cabe destacar que el video fue realizado por Teams Visual, teniendo como escenario las calles de Miami, Florida, donde actualmente radica.

"Realizamos el video en medio de la pandemia y tuvimos que retrasar la fecha en tres ocasiones. Fue todo un reto porque todos teníamos que usar mascarillas y la sana distancia, fue un proceso tedioso pero valió la pena y el resultado final fue increíble".

Para este año, su mayor anhelo es llegar a más público y que este se identifique con su música. Por lo tanto, se encuentra trabajando en más música para seguir vigente entre el gusto de la gente.

"Venimos con mucha música y videos, en abril lanzaremos un nuevo sencillo. Y también queremos hacer alguna presentación a través de las plataformas digitales y llevarle al público esa experiencia de Nael en vivo".

Asimismo, está trabajando en la producción de un material discográfico, el cual prevé lanzar el siguiente año. Espera pronto tener la oportunidad de volver a los escenarios.

"Extraño mucho los conciertos presenciales, a mí me gusta interactuar con el público, porque es algo que te acerca a ellos y te permite tener como una familia".

Durante estos meses de confinamiento, el cantante aprovechó para pasar momentos importantes con su familia y revalorar a su gente.

"Las cosas en Miami ya están mejor, en cuestión de restricción, pero no todo normal. En lo personal, la pandemia me ayudó mucho a acercarme a personas allegadas como familiares y amistades, aquellas que siempre han estado ahí pero por cuestiones de la vida uno no lo aprecia".

Nael HQ comenzó su carrera desde muy temprana edad, pues a los 13 años escribió su primera canción, después incursionó en la producción y gracias al impulso de un amigo se animó a mostrar su talento como cantante.

Conéct@te:

Instagram: @naelhq

Facebook: /NaelHQ