Al Bishop conquistará al público con su proyecto musical

El cantante mexicano Al Bishop lanza su proyecto musical de hip hop, el próximo 24 de noviembre estrenará su primer sencillo llamado "I´ll Gospel" a través de todas las plataformas musicales, este tema formará parte de su álbum "The hate you gave".

Al Bishop, es un rapero mexicano que busca construir su legado musical a través de una mezcla de sus raíces y su entorno musical. Desde muy temprana edad tuvo inquietud por la música, y finalmente ha decidido emprender su propio proyecto.

"Crecí en un ambiente en el que siempre había música, desde muy chico recuerdo que mi papá ponía música siempre, él me inculcó sus gustos sobre todo de rock y pop en inglés, ritmos que me volaban la cabeza. Desde siempre he tratado de consumir mucha música y sobre todo conocer nuevos proyectos. Ya después, llegó el hip hop, un género con el que tengo una conexión muy profunda por su expresión diversa e intensa", expresó Al Bishop.

El talentoso joven menciona que su música principalmente se trata de lo que hace único a cada individuo y también habla de la conexión emocional humana, la espiritualidad y de la capacidad que tiene la música de transportarnos a diferentes lugares.

"Generalmente en mis letras hablo de la conexión espiritual, sobre cómo funciona el mundo y la crítica hacia las manifestaciones que ha tenido en el ser humano la espiritualidad, como las religiones, lo que nos lleva a los conflictos y fanatismos que exceden el límite y nos llevan a cometer atrocidades. Me baso en preguntas que suelo tener con el objetivo de que lleguen a otros oídos, no todo el tiempo encontramos las respuestas, pero seguro algo nos hace sentir, yo considero que la música es hacer comunidad".

Respecto a su próximo sencillo musical "I´ll Gospel", Al Bishop destacó que a través de su letra manifiesta un intento nuevo de conectar con su espiritualidad y con todo aquello que hace que este mundo funcione, por lo que genera un diálogo interesante.

Detalló que su primer material discográfico “The hate you gave”, es totalmente creado por él, trabajando de la mano del productor Fernando Paredes. Asimismo, más adelante trabajará nuevos temas con otros productores.

Sobre el cantante mexicano

Al Bishop estudió Actuación, Comunicación y Cine, dándose cuenta de que le gustaba mucho el mundo del entretenimiento, y poco a poco empezó a incursionar en este medio, desde distintas formas y proyectos.

"Empecé a moverme en el medio y llegó un momento en el que representé a artistas, lo que me permitió conocer productores y saber más de la escena en Ciudad de México. Así fui labrando un camino que después fue muy amigable para iniciar este proyecto, ahora me siento preparado en el área para impulsar mi propia música".

Sin duda, Al Bishop es un cantante con una gran propuesta musical que está decidido a conquistar al público con su música y sus letras.

Finalmente, invitó al público a apoyar a los artistas emergentes, pues considera que la escena está reventando con propuestas muy interesantes, y es importante darles una oportunidad, porque seguro encontrarás algo muy bueno con lo que conectes de inmediato.

Conéct@te:

Instagram: @thealbishop

TikTok: @thealbishop