Carolina Ross presenta su sencillo 'Mentirme'

La talentosa cantante Carolina Ross lanzó su nuevo sencillo llamado “Mentirme” una canción llena de nostalgia y gran sentimiento, ya que narra un tormentoso proceso de una separación no deseada. Asimismo, la talentosa joven prepara el lanzamiento de su línea de maquillaje.

Esta canción de desamor, se acompaña del lanzamiento de un videoclip oficial en su canal de YouTube, que fue grabado de una manera muy orgánica, ya que la filmación se realizó con amigos y seres queridos de la cantante durante una noche de copas y fiesta.

La letra de esta canción habla sobre esa parte compleja de aceptar que alguien ya no va a estar en tu vida, llevando a la etapa de la negación a la otra persona, que no logra entender o asimilar la separación y definitivamente no acepta este suceso. La desesperación y emotividad de ese momento llevan a Carolina a “malacopear” en una fiesta y querer contactar a esa persona que ya se ha ido de su vida, todo esto como parte de la trama del video el cual a sólo dos días de su lanzamiento ya está por llegar a las 10 mil reproducciones.

A lo largo de su carrera, la talentosa Carolina Ross se ha empeñado en consentir a sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo y cariño a través de las redes sociales o en sus presentaciones, por lo que ha preparado una serie de sorpresas.

Entre ellas, una de las sorpresas que ya anunció y que próximamente estará estrenando, es su propia línea de maquillaje llamada “La muchacha alegre”, esto para que su público pueda tener un poco de la joven intérprete en su vida y día a día, y que también la conozcan en esta nueva faceta como empresaria, la cual le emociona mucho compartir con su gente.

A través de sus redes sociales, especialmente en su canal de Instagram, Carolina Ross está en mayor contacto con sus seguidores, compartiendo lo nuevo que viene y sus próximos conciertos, pues ya inició su gira por diversas ciudades de la República Mexicana.

La cantante ha tenido una carrera muy fructífera, pues ha logrado grandes éxitos en su camino musical, como entonar el himno nacional en la pelea del Canelo Álvarez en el 2019, participar con Andrea Bocelli en su gira por México y compartir escenario con grandes artistas ante miles de personas, entre otras cosas.

