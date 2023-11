Diego Carcaño presenta su nuevo tema musical 'If we are broke'

El cantante Diego Carcaño lanzó su sencillo "If we are broke" una canción en la que comparte una microhistoria de búsqueda y realización. El tema ya está disponible en plataformas digitales.

La letra de esta canción tiene una narrativa ingeniosa sobre la dualidad del dinero, ya que cuenta la historia de un ser humano que está harto de la rigidez de la vida americana, comprando seguros para todo, enfocando sus decisiones en torno al dinero y sin otro propósito más que generar ingresos para asegurar tener una buena vida.

Y ese golpe de la realidad inicia cuando se da cuenta que no tiene por qué vivir así; y escoge la libertad de ser un artista y seguir un sueño acompañado de una chica llamada Hannah que representa el gran dilema. Sólo para al final darse cuenta de que la vida bohemia también es muy difícil, y desafortunadamente regresa a formar parte de la cultura norteamericana.

"La canción está basada en mi corta estancia en Estados Unidos, donde pasé dos años sin poder trabajar, deseando regresar a México a continuar con mi música. Y cuando al fin pude trabajar y hacer dinero, empecé a dejar de lado mi proyecto. Lo gracioso es que, al sacar esta canción, uno puede asumir que escogí el camino del arte, y tomar la canción como un ¿Qué pudo haber sido si hubiera escogido la comodidad?", expresó Diego Carcaño.

La melodía cuenta con una rapidez que obliga a la mente a imaginar la travesía del personaje, es una canción capaz de funcionar como el soundtrack de alguna película de acción o muy al estilo de Tarantino.

Sin duda con la canción "If we are broke", de Diego Carcaño crea una reflexión sobre el impacto del capitalismo en la vida, pero sobre todo en el arte, cuestionados qué tan atada está la creatividad a la productividad económica.

Acerca de Diego Carcaño:

A los ocho años aprendió a tocar el piano y desde los 14 años comenzó a escribir canciones. Durante un tiempo vivió en Reno, NV, donde trabajaba en Abbey West Recording, en la que diseñaba y hacía producciones para otras personas.

En 2018 salió a la luz su primer sencillo “Sanity”, en 2020 lanzó “Guilty” y en 2021, “Honey, please don't be a phony” y “Naive”.

Instagram: @elcarcano