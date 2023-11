El Festival Skándalo Teques hará vibrar la Arena Teques

El próximo 18 de noviembre se realizará en Morelos el Festival Skándalo Teques, donde emblemáticas agrupaciones mexicanas del ska harán retumbar el escenario de la Arena Teques. La cartelera musical que presentará este festival está integrada por la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera con su tour La Vecindad Santanera; El Gran Silencio; Los Estrambóticos y La Tremenda Korte. Boletos ya a la venta.

Estas bandas que cuenta con amplias trayectorias y representan la escena del ska en México, interpretarán sus inigualables éxitos y complementarán la cartelera musical que se tiene preparada para el disfrute del público con el Lago de Tequesquitengo como sede. El festival iniciará desde las 17:00 horas.

En conferencia de prensa, Manueloko, vocalista de La Tremenda Korte, mencionó que, en esa necesidad de generar sus propios espacios para tocar en vivo desde la autogestión, como banda crearon el colectivo La Valentina, con el cual han producido eventos como el Festival Skatex en Texcoco, sumándose a promotores culturales, con quienes crearon el concepto Skaravana, que va por todos lados, así surge la idea de hacer este evento y traer la oferta cultural a Morelos.

“Si las bandas no hacemos nuestra propia movida, se acaba todo, y ese chip desde hace muchos años nos lo metió ‘El Mastuerzo’ de Botellita de Jerez, que nos decía si no hay escena hagan la propia, no se victimicen si no hay espacio para tocar con las grandes bandas. En ese tiempo éramos muy noveles, y no nos comparábamos con La Maldita Vecindad y Santa Sabina que habían generado su movimiento, y con el tiempo aprendimos a producir conciertos con todo lo que implica desde logística y seguridad, y así generar espacios. La música es cultura, el ska es música, el ska es cultura”, expresó Manueloko.

Asimismo, destacó la importancia de generar un desarrollo económico en la región porque a final de cuentas la industria de la música da empleo a muchas personas, y el ska también se ha convertido en una industria ya que es un género que tiene 60 años desde que surgió, con altos y bajos, pero que cada vez regresa con más fuerza.

“Es un trabajo en colectividad de las bandas, de los promotores y los medios de comunicación por lo que es importante seguir generando audiencias, y hacer este tipo de eventos para mostrárselas a las nuevas generaciones porque terminan conectando con la música. Hay muchas cosas que ya vivimos, pero hay que generar nuevos momentos y buscar nuevos espacios de oportunidad”.

Los boletos para este festival tienen un costo de:

Preferente: 881.25 pesos (+cargos)

General: 487.50 pesos (+cargos)

Puedes adquirirlos a través de: https://festival-skandalo.boletia.com

En este importante festival, el público disfrutará de una gran jornada musical muy interesante.

Una fusión de música jamás antes vista, con dos agrupaciones que a lo largo de los años han generado grandes éxitos: La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, acreedores de innumerables premios, que han luchado por la equidad de las razas y en contra de la discriminación, es por eso que han lanzado canciones que se vuelven emblemáticas como “Kumbala”, “Pachuco” y “Solín”, entre otros. Y La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda, que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el chachachá, la guaracha y la cumbia, con un legado de canciones que gustan mucho al público como “Perfume de gardenias”, “Bomboro” y “La boa”, entre otras. La Vecindad Santanera, un concepto pachuco, rumbero con sabor a la Santanera.

Con 30 años de trayectoria, El Gran Silencio presentará los temas de su último álbum discográfico “Audiophilia Subliminal Dub Hi Fi”, así como un adelanto de su próximo álbum, que es la segunda parte del anterior, y por supuesto, una recopilación de sus grandes éxitos como “Chúntaros Style”, “Dormir soñanado” y “Dejenme si estoy llorando”.

La hermandad en el ska mexicano está más que viva, y Los Estrambóticos lo han demostrado siempre, en este festival presentarán un medley muy especial lanzado recientemente en plataformas de 12 minutos de duración titulado "Las Clases de Cha Chaska", con temas como "El Cuchillo", "La Cerveza y el Dolor", "El Niño Objeto", "Espergesia", "Mi Tamagochi" y "Peter Punk".

La Tremenda Korte, también presentará sus grandes éxitos como “Tanto amor me marea”, “Total”, “Y la recuerdo de ayer”, “Veneno” y “Tres patines”, entre otras, las cuales han cosechado a lo largo de 29 años de carrera. Asimismo, deleitarán al público con su nuevo material que incluye el tema “La chica sobre ruedas” próximo a estrenarse.

“Los invitamos a disfrutar de este buen show, como ustedes lo merecen, un espectáculo de calidad. No se pierdan este gran festival para disfrutar de la música en un lugar maravilloso como lo es el Lago de Tequesquitengo, con este clima bondadoso que caracteriza a Morelos”, finalizó.