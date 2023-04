Usuarios de EU podrán reclamar parte de la multa millonaria que Facebook debe pagar

Tiempo atrás Meta, compañía antes conocida como Facebook, fue a los tribunales de Estados Unidos tras un problema relacionado con la privacidad, pues se argumentó que los servicios de seguridad de su red social más importante no contaban con lo necesario para proteger a los internautas, una situación que los ponía en riesgo.

Aunque la empresa dirigida por Mark Zuckerberg declaró que no hizo nada malo, al final accedió a pagar una compensación millonaria; una fracción de esta cifra podrá ser reclamada por los usuarios de Facebook que cumplan con las características indicadas por los representantes oficiales.

Te recomendamos: Meta congelará contrataciones y advierte una reestructuración en la empresa

Por ese motivo es que las personas interesadas tienen que realizar la solicitud, para lo cual tienen que llenar un formulario antes de que termine el plazo fijado, de lo contrario, no será posible que sean tomados en cuenta para la repartición. A continuación te daremos más detalles:

¿Quiénes pueden solicitar una parte de la compensación?

A través de un comunicado, se indicó que Meta llegó a un acuerdo con las autoridades en el que se estableció que la compañía tiene que pagar 725 millones de dólares en compensación, una cifra que puede repartirse entre quienes cumplan con ciertas características.

Es así como el reclamo podrán realizarlo las personas que hayan tenido una cuenta de Facebook entre el 24 de mayo del 2007 y el 22 de diciembre del 2022, es decir, que hayan sido usuarios en los últimos 16 años.

Finanzas Europa da la batalla a las big techs

Es importante mencionar que solo aplica para la gente que sea de Estados Unidos. Para hacer la solicitud es necesario llenar un formulario y seguir los pasos señalados antes del 25 de agosto del 2023.

Este paso se puede hacer en línea a través dando click AQUÍ, aunque igual es posible imprimirlo o solicitar una copia.

“La demanda se conoce como In re: Litigio sobre el perfil de usuario y la privacidad del consumidor de Facebook, Inc. (Facebook, Inc. Consumer Privacy User Profile Litigation). La Demandada niega haber violado la ley; sin embargo, ha aceptado el Acuerdo para evitar los gastos y riesgos relacionados”, se precisó.

¿Por qué demandaron a Meta?

Los problemas comenzaron a raíz de la campaña presidencial de Donald Trump, en especial con la firma especializada Cambridge Analytica, la cual se vinculó con Steve Bannon, un estratega político que respaldó el proyecto del candidato republicano.

Fue así como las autoridades norteamericanas indicaron que Cambridge Analytica accedió a datos de por lo menos 87 millones de usuarios de Facebook; esto con el objetivo de encontrar a las personas que aún no sabían por quién votar para luego convencerlas de elegir a Trump.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De este modo fue como Meta fue acusada de no tener las medidas necesarias para proteger la privacidad de los internautas; ante esta situación la defensa de la compañía argumentó que no tiene prácticas incorrectas.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla