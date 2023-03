Otro adeudo de SAPAC, 98 millones de pesos a jubilados

Este 8 de marzo 70 trabajadores pasivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), cerraron la circulación sobre avenida Morelos a la altura del organismo municipal, para exigir el pago de más de 98 millones de pesos, “quienes estaban en el Ayuntamiento se lo quedaron y no lo entregaron al Instituto de Crédito, cuando menos son 98 millones de pesos”, detalló Juan Pérez Rivas, asesor jurídico de la Asociación de Jubilados y Pensionados del SAPAC.

Comentó que otra de las demandas que tienen los extrabajadores del SAPAC es la ausencia de pensiones a las esposas de lo trabajadores que fallecieron, Juan Pérez dijo que tiene más de un año que las viudas no reciben esta prestación: “Fuimos a los tribunales, se ganó el asunto y ni el presidente municipal, ni la directora del SAPAC le interesa”.

Con bastones, algunos con discapacidad visual y otros más en sillas de ruedas tomaron la avenida Morelos para pedirle a la directora del SAPAC, Evelia Flores Hernández y al edil de Cuernavaca, José Luis Urióstegui que atiendan sus demandas.

El asesor jurídico dijo que en vez de dar prórrogas o establecer acuerdos que caducan rápido, los jubilados exigen el dinero que se les debe y el apoyo a sus familias de manera inmediata: “Los alimentos no son para mañana, son para hoy y eso no están entendiendo”, indicó.

De acuerdo con Pérez Rivas, son más de 230 personas las afectadas ante el incumplimiento de pagos.

Exigen incremento salarial

Finalmente detalló que exigen también el aumento a su sueldo, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó un incremento del 20 por ciento para 2023, pero no lo ven reflejado en los pagos. Juan Pérez aseguró que este aumento es justo porque ya trabajaron por más de 30 años y merecen tener una vejez digna.

“Estamos aquí porque ya hay compañeros que no están o que están en una cama y no pueden venir... no nos vamos a ir de aquí hasta tener acciones concretas”, concluyó.