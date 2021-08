CCE se opone a la concesión del alumbrado público

Desde la óptica de Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Cuernavaca no cuenta actualmente con las características necesarias para que el alumbrado público sea concesionado hasta por 15 años mediante un contrato público privado. Así que consideró que la propuesta que ha llegado nuevamente a manos de los diputados debe detenerse.

“No tiene absolutamente ningún elemento de transparencia, no conocemos a la empresa que podría operar las luminarias, no sabemos las características de las lámparas que van a poner, vaya, para siquiera poder opinar y saber si va a ser algo benéfico o no para la ciudad”. Añadió que haber presentado una propuesta así en la recta final de la actual legislatura, resulta reprobatorio por lo que advirtió que al menos el CCE no permitirá que esa pretensión se consume.

El riesgo que se corre es no saber a quién se le concederá la prestación de ese servicio por 15 años y por cuánto dinero, aseguró Antonio Sánchez.

LA EXPERIENCIA

“No olvidemos que en el gobierno de Manuel Martínez Garrigos se tomó la misma acción y hoy se siguen pagando esas luminarias y nadie se acuerda; sin embargo, yo lo tengo muy presente y seguimos pagando ese costo”. Destacó que por todas estas condiciones, el tema podría ser visto como un “negocio jugoso” por los próximos cinco trienios, que calificó como una “barbaridad”.