Un riesgo, controlar el precio del gas: Canacintra

Si bien todavía no ha comenzado la distribución del “Gas Bienestar” y el control del precio de este energético en el país, dominar el precio del gas podría no resultar tan conveniente, según Iván Elizondo Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos.

“La experiencia histórica nos dice que no es la mejor manera porque entonces se empieza a subsidiar el precio y empezamos a no tener costos reales, por tanto eso termina en una dinámica compleja y se afectaría todo el proceso de costeo de un producto”, explicó.

Para el líder camaral se deben tomar en consideración varios aspectos antes de que se pueda controlar el mercado del gas en México, como lo anunció el Gobierno federal.

“Estamos a disposición de los precios internacionales, no es un tema interno; además de que aún no somos eficientes como país para extraer petróleo y cumplir con los procesos de producción del energético, negociación y distribución del gas, para que eso permita tener un precio lo más cercano posible al costo internacional”, detalló.

Estos elementos generarían un menor impacto a toda la industria que utiliza este energético, pues aunque no lo parezca, este hidrocarburo se utiliza casi de la misma forma que la gasolina.





Gaseras aún no han sido notificadas

Noé Jiménez, gerente de comercialización de la empresa Hidro Gas en Morelos, informó que el control del precio aún no es una realidad, pues las autoridades encargadas de ello todavía no notifican a las empresas dedicadas a esa actividad en la entidad.

“Para nosotros, como tal, aún no es oficial, todavía no nos han comentado nada y todavía no es seguro que se mantenga ese tipo de tope que se ha planteado, porque apenas se está en ese tipo de pláticas para tratar el tema, así que aún no sabemos si nos va afectar o no”, indicó.

Durante el fin de semana, la Federación anunció que a partir del primer minuto del domingo se comenzó con la regulación de precios en el país para fijar topes máximos en base a una lista de 145 variantes que se establecieron para cada municipio y entidad.

Los costos máximos obran en el acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).