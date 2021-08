Semáforo amarillo ya causa estragos en la economía

Como se esperaba, el retroceso en el semáforo de alerta sanitaria en Morelos frena la poca reactivación económica de los últimos meses con el color verde.

Y como un dejavú, durante los últimos días aumentan los contagios en la entidad; también se vuelve hablar de la saturación en hospitales.

“No hay forma para poderlo contener y para el sector empresarial es una situación muy difícil de enfrentar, dado que apenas estábamos en esa etapa de reactivación, ni siquiera de recuperación”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón.

Las consecuencias inmediatas son que aquellos negocios que cerraron y estaban pensando en volver simplemente no puedan hacerlo, y que otros comercios más se sumen a la lista de cerrados.

“El porcentaje no nos atrevemos a darlos porque no queremos dar cifras que puedan parecer catastróficas, sin embargo, es una realidad en la que estamos inmersos y lo que tenemos que buscar es la viabilidad de los negocios, junto con la salud y ese equilibrio es el que no podemos encontrar”, destacó.

La reacción inmediata de los empresarios es generar un nuevo acercamiento con las autoridades del Gobierno del Estado para que se encuentren posibles soluciones y estrategias sobre el tema.

“También tuvimos un contacto informal con el Secretario de Salud del Estado, Marco Antonio Cantú y el planteamiento fue las inquietudes sobre las restricciones entre los empresarios, aunque sabemos que primero es la salud de las personas”.

No obstante, mencionó que los sectores empresariales más afectados con este tema son los restauranteros, los centros comerciales, cafeterías, cines, entre otros que resultan ser poco rentables sin la afluencia necesaria.

Y la muestra es que durante la semana pasada, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), pidió que no se redujera la afluencia de estos giros con el cambio de semáforo, ya que la baja podría en graves aprietos económicos a los agremiados, pero la petición no fue concedida.