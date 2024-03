PT define a su candidato para la alcaldía de Cuernavaca

El Partido del Trabajo (PT) en Morelos presentó este 27 de marzo a Leonardo Daniel Retana Castrejón, dirigente del PT en Cuernavaca, como su candidato a la alcaldía de la capital de Morelos.

Además, presentaron a Aurelio Carmona Sandoval, dirigente del Transporte Público, como el candidato que buscará la diputación local por el Distrito I y a María Leticia Agüero, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas Jubilados de Morelos, quien irá por la diputación por el Distrito II.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La comisionada política nacional del PT en Morelos, Tania Valentina presentó a los candidatos, quienes representarán los ideales y compromisos de la Cuarta Transformación en las próximas elecciones a efectuarse en junio de 2024.

Elecciones 2024 PT Morelos define a su candidato para alcaldía de Xochitepec

"Integramos una gran planilla para los cuernavacenses, con una combinación de talentos y virtudes, una planilla de ciudadanos y ciudadanas, de gente que, en cada uno de sus rubros, ha sido exitosa, porque han ayudado al prójimo y han dejado una huella del bien, para transformar la vida y la realidad de sus semejantes", destacó Tania Valentina.

Además, hizo hincapié en la importancia de presentar una planilla ciudadana que sea una oferta realmente para los cuernavacenses: "Algo que ha hecho el Partido del Trabajo es no tener imposición, creemos que la verdadera democracia no tiene imposición, si no tienes que hacer que el mejor postor y la mejor propuesta, sea la que encabece".

Conoce el perfil de los candidatos

Leonardo Retana Castrejón

Reconocido líder originario de la colonia Patios de la Estación, que cuenta con una trayectoria destacada en la gestión pública. Su compromiso con la justicia social y el desarrollo lo convierten en un “candidato del barrio” para encabezar la presidencia municipal de Cuernavaca.

“Estamos sumamente contentos y comprometidos, venimos con todo en primer lugar por la confianza que ha tenido el partido y por el trabajo que se ha hecho en Cuernavaca, pero sobre todo por aquellas colonias populares; hoy podemos ver y constatar que no hay agua y no hay alumbrado. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar, La Estación se armó de valor para exigir, y así les decimos a todas las colonias de Cuernavaca hay que sumarse y exigir porque por algo se paga y estamos en esta lucha social”, dijo Leonardo Retana Castrejón.

Aurelio Carmona Sandoval

Es dirigente del transporte público y de carga en Morelos con más de 30 años en el sector, por lo que conoce las necesidades tanto de los mismos transportistas como de los usuarios.

“Yo no soy político, pero si tengo un cargo de transporte, soy transportista desde 1993 que empecé a manejar el microbús y vengo de familia de transportistas, con mucho orgullo lo digo, y tomo esta gran responsabilidad”, comentó Aurelio Carmona Sandoval.

María Leticia Agüero