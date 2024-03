Candidato del PVEM a alcaldía de Cuernavaca recibe amenazas

El candidato a la alcaldía de Cuernavaca por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Joaquín Carpintero Salazar reveló haber recibido amenazas telefónicas para exigirle retirarse de la contienda electoral.

"Yo he recibido llamadas donde me piden que me baje de la contienda, pero no nos vamos a echar para atrás", expresó.

Carpintero Salazar también informó que su casa de campaña fue atacada por personas desconocidas, quienes lanzaron piedras y rompieron algunos vidrios del lugar.

No obstante, el candidato del PVEM aseguró que a pesar de temer por su vida, seguirá como candidato para la alcaldía de Cuernavaca y que su representación legal presentará una denuncia por el ataque.

Candidatos reciben amenazas en Morelos

De acuerdo con la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP), 12 de sus candidatos recibieron amenazas, incluyendo a la candidata a la gubernatura de Morelos, Lucía Meza Guzmán, quien ya solicitó y cuenta con el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE).

También la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega cuenta con el protocolo de seguridad del INE y tiene escoltas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).