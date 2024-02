¿Qué hacer en un día de lluvia?

Si crees que un día de lluvia puede arruinar tus planes de divertirte ¡Olvídalo!

Un día de lluvia es una magnífica oportunidad para hacer algo que casi nunca haces, desde quedarse en casa, disfrutar de un día de lectura..

Aquí te compartimos algunas ideas para que goces la lluvia:

1.- ¡Descansar!

Nada mejor que un día de lluvia para tomarte un ¡tiempo fuera! ¿Cuántas veces no has despertado un día así entre semana con el deseo de que no tuvieras que salir de tu cama? Ahora es cuando.









2.- ¡A consentirse!

Una taza de café, un chocolate espumoso, pan con mantequilla o ¿por qué no algún pastelillo horneado? Toda la gastronomía a tu alcance con base en lo que hayas reservado en tu alacena.





via GIPHY





3. ¡Lee! o ¿qué tal un juego de mesa?

¿Recuerdas aquel libro que no has tenido tiempo ni siquiera de abrir? Es tu oportunidad de disfrutarlo mientras escuchas el sonido de la lluvia desde tu ventana. ¿Qué tal?

via GIPHY





Puedes reencontrarte con tu familia (Tus “roomies”) y juntos pasar un rato agradable ya sea viendo una película, serie, programa, etcétera o bien disfrutando un juego de mesa (a la antigüita) o videojuego multijugadores.









4.- Limpia tu casa

Un día lluvioso puede mantenerte recluido por horas en tu hogar, así que quizá tengas tiempo para darte cuenta de que las telarañas están invadiendo alguna esquina, o que los trastes se desbordan en el escurridor o que hay ropa en la bicicleta fija. (Je,je).

via GIPHY

5.- ¡Mójate!

Si no quieres estar demasiado tiempo en tu casa, también puedes optar por realizar una caminata bajo la lluvia, como cuando eras niño y no te importaba pillar un resfriado, ahora que si eres propenso a enfermarte mejor sí procura ponerte un impermeable porque a esta edad uno ya no puede darse ciertos lujos.

También recuerda que siempre está la opción de ir a alguna plaza comercial, un restaurante o al cine donde estarás bien resguardado.

via GIPHY

Por último, ten presente que la vida está llena de contrastes y la fórmula de la felicidad es encontrar lo maravilloso en cada uno de ellos.