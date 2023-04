Evil Dead regresa al cine

A partir del 20 de abril llegará a los cines de Cuernavaca la película Evil Dead: El despertar, dirigida por Lee Cronin, y presentada por Warner Bros. Pictures, considerada una de las cintas más esperadas por el público este año, pues la saga se ha convertido en parte de los clásicos de culto.



Evil Dead: El despertar cuenta con un gran elenco integrado por Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols y Nell Fisher.



Si eres amante del terror, no te pierdas esta nueva entrega de una de las sagas más exitosas en el género, pues desde los años ochenta nos ha presentado las historias de cine más escalofriantes.



Conocida en México como El despertar del Diablo, The Evil Dead es una franquicia creada por el cineasta estadounidense Sam Raimi, que está integrada por cuatro películas y una serie. Las dos primeras películas giran en torno al “Necronomicón Ex-Mortis”, un antiguo texto sumerio, que es causante de siniestros entre un grupo de habitantes de una cabaña en una zona boscosa de Tennessee, Estados Unidos.



El protagonista de la historia es Ashley J. Ash Williams, que además es el único personaje que aparece en todas las entregas de la trilogía original, y que ha sido interpretado por el actor Bruce Campbell. Las tres primeras fueron escritas y dirigidas por Raimi, con la producción de Robert Tapert



A continuación, te presentamos un recuento de las cintas que integran esta interesante saga de horror:



“Evil Dead”: Se estrenó a nivel mundial en 1981, protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandweiss. Su trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, pero desafortunadamente su estancia es interrumpida por el ataque de un espíritu que fue despertado por los personajes.



“Evil Dead 2”: Tuvo su estreno en 1987, y en esta ocasión Campbell comparte el rol protagónico con Sarah Berry. En la historia, Ash Williams vuelve a enfrentarse a los diabólicos seres que provienen del más allá, cuando él junto a su novia Linda deciden pasar un fin de semana en una cabaña abandonada en el bosque. Ahí encuentran un magnetofón y escuchan la voz de un profesor de arqueología que recita pasajes del “Necronomicón Ex-Mortis”, Las palabras de la grabación despiertan a un antiguo espíritu del mal, que posee a Linda, lo que desata grandes sucesos.



“El Ejército de las tinieblas”: Esta es la tercera entrega de la saga, y tuvo su estreno en 1992. En esta cinta, Sam Raimi combina el terror con géneros de comedia y fantasía oscura. La historia se sitúa después de los sucesos de la entrega anterior, y la trama sigue a Ash Williams, quien está atrapado en la Inglaterra del año 1300 d. C. en la Edad Media y lucha contra el ejército de las tinieblas, liderado por un Ash maligno, en su búsqueda por encontrar el “Necronomicón Ex-Mortis”, para volver a su época.



“Evil Dead”: Esta cinta fue dirigida por el cineasta uruguayo Federico Álvarez. Es la cuarta entrega de la franquicia “The Evil Dead” y la primera que no es dirigida por Sam Raimi ni protagonizada por Bruce Campbell. Tuvo su estreno en 2013.



Bruce Campbell vuelve a dar vida a Ash Williams y comparte créditos con Jill Marie Jones, Ray Santiago, Dana Delorenzo y Lucy Lawless. La serie se estrenó el 31 de octubre de 2015 y está integrada por tres temporadas.

