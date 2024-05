'Begins ≠ Youth: Un k-drama inspirado en BTS que no querrás perderte

"Begins ≠ Youth" es uno de los proyectos más esperados por Army, el fandom del grupo surcoreano BTS.

¿De qué trata "Begins ≠ Youth"?

Inspirado en el universo ficticio de BTS, conocido como BU (BTS Universe), este drama promete ser una expansión emocional de las narrativas que los fans han admirado en sus álbumes y videos musicales. La historia sigue a siete jóvenes a través de sus años escolares, enfrentándose a desafíos como la pérdida, la pobreza y el abandono, pero encontrando consuelo y fuerza en su amistad.

Los personajes de "Begins ≠ Youth" son alter egos ficticios de los miembros de BTS y forman parte del rico universo narrativo de BTS (BU).

Cada personaje en el drama refleja una versión alterada y ficticia de los miembros reales. Aquí tienes una breve descripción de cada uno:

Kim Hwan - Interpretado por Seo Ji-hoon, es el hijo de un miembro de la Asamblea Nacional. A pesar de su vida aparentemente perfecta, tiene dificultades para expresar sus emociones hasta que conoce a un grupo de amigos que cambiarán su vida.

Min Cein - Interpretado por Noh Jong-hyun, es un joven introvertido con un pasado turbulento que incluye rumores trágicos como incendios y muerte. Encuentra consuelo y redención en la música, especialmente tocando el piano.

Jung Hosu - Interpretado por Ahn Ji-ho, es un prodigio de la danza que ha enfrentado el abandono de su madre a una edad temprana. Su optimismo y energía positiva lo ayudan a superar su difícil pasado.

Kim Dogeon - Interpretado por Seo Young-joo, viene de un entorno desfavorecido y se esfuerza por llevar una vida normal. Es responsable y maduro, y trabaja varios empleos para sostenerse mientras mantiene altas calificaciones académicas.

Park Haru - Interpretado por Kim Yoon-woo, tiene una sonrisa encantadora que oculta un trauma infantil. Lucha con su identidad debido a la sobreprotección de su familia y la falta de honestidad en su educación.

Kim Jooan - Interpretado por Jung Woo-jin, vive con su padre alcohólico y añora los días en que su familia era feliz. A pesar de su entorno desfavorable, mantiene la esperanza en el amor y la redención de su padre.

¿En dónde ver el k-drama inspirado en BTS?

"Begins ≠ Youth" se estrenará en una plataforma poco convencional, Xclusive, que utiliza tecnología blockchain.

A diferencia de las plataformas de streaming tradicionales, Xclusive permite la compra de episodios como NFTs, lo que significa que cada episodio tiene un costo individual.

Aunque el precio puede ser elevado, más de 30 dólares por episodio, la exclusividad y la innovación tecnológica podrían justificar la inversión para los fans más ávidos.

Obvio, a pesar del entusiasmo hay muchas Army que no podrán tener acceso a la historia, precisamente por el costo. De hecho, en las diferentes redes sociales han hecho notar este obstáculo a través de graciosos memes.

Visión de HYBE y CRB Media

¿Quiénes son BTS y Army?

BTS, también conocido como Bangtan Sonyeondan (chicos a prueba de balas), es una banda de K-pop surcoreana que ha capturado corazones globalmente.

Compuesta por siete miembros, BTS no solo es famoso por su música sino también por su conexión con temas sociales y personales a través de sus letras. Army, su base de fans dedicada, no es solo un grupo de seguidores; es una comunidad vibrante y global que apoya no solo su música sino también sus diversos proyectos.