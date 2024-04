Fiesta para fans de Taylor Swift en The Pit; ¡Gana su nuevo álbum!

¡Buenas noticias para los Swifties de Cuernavaca! En The Pit habrá una fiesta temática de Taylor Swift en el que sus fans podrán ver el The Eras Tour, crear brazaletes de la amistad y participar en una rifa de su nuevo álbum "The torture poets department: The black dog". ¡Sigue leyendo para más información!

¿Cuándo y dónde será el evento?

La fiesta "The Eras Night" está organizada por Fan Fever un espacio para la convivencia entre fandoms, y será el próximo domingo 5 de mayo de 17:00 a 22:00 horas, en el foro The Pit ubicado en boulevard Benito Juárez a unos pasos de glorieta de Las Palmas, en la colonia Las Palmas.

Los boletos cuestan 150 pesos en preventa y 200 en taquilla, para adquirirlos puedes comunicarte a las redes sociales de Fan Fever. Si eres menor de edad, puedes asistir en compañía de un adulto.

La compra de tu boleto incluye como regalo un poster sorpresa, polaroids, vaso reutilizable y el boleto para ganar la rifa de merch y el nuevo álbum "The torture poets department: The black dog"

¿Qué actividades habrá?

Además de disfrutar de la música de Taylor toda la tarde-noche, estas serán las actividades:

Taller de brazaletes de la amistad

Proyección de The Eras Tour

Rifas del álbum y merch

Concurso de disfraces

¡Lleva outfit de tu era favorita! Habrá premios para los ganadores del concurso de disfraces, el primer lugar se llevará 400 pesos, segundo lugar: 300 pesos y tercer lugar: 200 pesos.