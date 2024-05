Comerciantes del ALM enfrentan pérdidas por falta de electricidad

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca reportan pérdidas económicas graves tras casi 20 horas sin electricidad.

La falta de energía afectó principalmente a negocios que dependen de refrigeración, como cremerías, carnicerías y pescaderías.

Armando Díaz, comerciante de cremería, mencionó que entre el 40% y 50% de su mercancía estuvo a punto de echarse a perder por la falta de luz que inició la tarde del domingo y se prolongó hasta las 15:30 horas de este 20 de mayo.

La situación, dijo, obligó a los comerciantes a trasladar productos a refrigeradores caseros, sin poder salvar toda la mercancía.

¿Por qué el apagón en el mercado ALM?

Las tormentas del domingo 19 de mayo causaron la caída de un espectacular sobre cables eléctricos, interrumpiendo el suministro en la zona.

Manuel Alejandro Delgado, secretario general de la Unión de Comerciantes del ALM, informó que la electricidad fue intermitente el domingo, pero el lunes amanecieron sin luz. A pesar de las promesas de restablecimiento del servicio en pocas horas, los comerciantes volvieron a tener energía eléctrica hasta la tarde del lunes.

Ayer nos dijeron que sería intermitente, pero hoy amanecimos sin luz. Nos dicen que en un par de horas lo van a resolver

Brian González, carnicero en el ALM, señaló que la carne podría mantenerse sin refrigeración por un máximo de 12 horas: "Esperamos que lo arreglen pronto porque si no, va a ser un problema", dijo en un recorrido matutino.

La señora Elvira López, indicó que ya había tirado a la basura dos cajas de leche fresca porque desde ayer con los cortes intermitentes de energía dañaron la calidad del producto, “se me cortaron ya dos cajas de leche, y a los de la CFE no les importa, de verdad necesitamos el servicio".

Los comerciantes también sufrieron afectaciones debido a las obras de remodelación ya que muchos presentaron inundaciones en sus locales provisionales.





Otras colonias sin luz en Cuernavaca

No solo los comerciantes del ALM se quedaron sin luz, este lunes los vecinos de la avenida Atlacomulco de Cuernavaca cerraron la circulación para exigir que se restablezca el servicio de energía eléctrica tras las afectaciones por los vientos y lluvias.

No podemos trabajar, yo tengo una cocina, en la calle vendo paletas y con el calorón se deshacen. CFE no nos dice nada, no dan respuesta, según iban a venir arreglar y hasta ahora nada



Gloria Delgado Aguirre, vecina afectada









Con información de Valeria Díaz