Cuernavaca: ¿Habrá alcoholímetro en los próximos días?

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), Alicia Vázquez Luna, en la capital de Morelos el programa "Conduce Sin Alcohol" o también conocido como alcoholímetro no se instalará en los próximos días. No obstante, aseguró se realizarán otro tipo de operativos para evitar la ingesta desmedida de alcohol.

¿Por qué no habrá alcoholímetro en Cuernavaca?

Vázquez Luna comentó la razón por la que no se realizará el programa "Conduce Sin Alcohol", pues aún continúa el trámite administrativo para realizar el pago correspondiente a la empresa que hizo el mantenimiento de los equipos del alcoholímetro.

"Todavía no lo hemos podido desarrollar, debido al mantenimiento de los equipos. Ya están en condiciones adecuadas sólo que estamos en el trámite administrativo del pago, una vez que nos liberen el recurso, se ejecutará para que nos hagan entrega del equipo", indicó.

La titular de la Seprac comentó que, pese a que no se está realizando el operativo "Conduce Sin Alcohol", la Policía Vial no se ha limitado con otros programas como el de "Moto Segura", así como la revisión de diversos espacios que no están regulados para el consumo del alcohol.

Finalmente, Vázquez Luna exhortó a la población a no consumir bebidas alcohólicas en exceso y tampoco hacerlo si es que van a conducir.