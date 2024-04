El programa 'Conduce Sin Alcohol' regresará a las calles de Cuernavaca

El programa “Conduce Sin Alcohol” o “alcoholímetro” regresará a Cuernavaca, luego de su suspensión prácticamente durante todo lo que va del 2024.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), Alicia Vázquez Luna, quien mencionó que la suspensión de este programa se debió a que los equipos utilizados para medir el nivel de alcohol de los conductores fueron llevados a una empresa especializada en Monterrey, Nuevo León, para darles mantenimiento, debido a que en Morelos no existe ninguna compañía dedicada a estas acciones.

Seguridad Alcoholímetro favoreció la disminución de accidentes

“Con respecto al programa 'Conduce Sin Alcohol', este no se ha realizado porque los equipos con los que se hace la medición de la alcoholemia están recibiendo mantenimiento y hay que calibrarlos, y estos equipos no se calibran en el estado de Morelos porque no hay empresas que tengan este servicio, tiene que ser una empresa de Monterrey”.

TE INTERESA: ¿Es seguro viajar por la carretera México-Cuernavaca? Aquí algunos consejos

¿Cuándo regresará el alcoholímetro a Cuernavaca?

Señaló que únicamente faltan algunos detalles para terminar con el proceso de calibrar y posteriormente serán enviados desde dicha ciudad del norte a Cuernavaca, por lo que en las próximas semanas estaría de regreso el “alcoholímetro” .

No es tan rápido como todos quisiéramos, pero sí en breve tendremos la oportunidad de volver a realizar en campo los operativos de Conduce Sin Alcohol

Dijo que al no poder realizar esta actividad en las diferentes vialidades del municipio han difundido de manera permanente con campañas en redes sociales de la Seprac.

LEE: Ayuntamiento capacita a policías sobre reglamento de tránsito

“La recomendación es para que la población que conduce un vehículo automotor lo haga con los límites de velocidad, con respeto a los señalamientos y además respetando en todo momento no conducir bajo los efectos del alcohol”, refirió Vázquez Luna.

Durante la última semana se registraron 47 accidentes automovilísticos en Cuernavaca, de los cuales en 25 casos los peritos de tránsito determinaron que la causa de estos fue el exceso de velocidad y combinar alcohol y volante; además de que atendieron dos volcaduras de autos.

Seguridad Alcoholímetro en Cuernavaca durante el Guadalupe-Reyes

Local Alcoholímetro previene el 90% de los accidentes viales en Zacatepec