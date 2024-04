BTS paved the way: Cómo BTS define el éxito global del K-Pop

BTS paved the way y HYBE is nothing without BTS se convirtieron en tendencia a nivel global debido a que la fan base del grupo surcoreano salió en su defensa en las redes sociales, principalmente en X, antes Twitter.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

¿Quieres saber más? Sigue leyendo porque esto se va a poner bueno.

Como sabemos el fenómeno del K-Pop sigue creciendo y reclutando los corazones de fanáticos de todo el mundo con gran diversidad de nuevas opciones, sin embargo, ningún grupo ha sido tan influyente en esta expansión global como lo es BTS.

Recientemente, la frase "BTS paved the way" ha resurgido en las redes sociales debido a que un programa de televisión en Corea del Sur visitó las instalaciones de la empresa HYBE para entrevistar a los integrantes de Seventeen y ahí, uno de los entrevistadores dejó entrever que Seventeen habría conseguido lo que es en la actualidad HYBE.

Ante esto, Army reaccionó en las redes y recordó que la empresa no sería lo que es sin todo el trabajo y esfuerzo que realizaron los miembros de BTS a lo largo de más de una década.

A continuación, exploramos cómo, a decir de Army y el propio creador de HYBE, BTS no solo ha contribuido a la popularidad del K-Pop, sino que ha transformado la industria musical a nivel mundial.

LEE: Kim Nam-joon de BTS es el hombre más guapo del mundo

¿Por qué BTS paved the way?

Desde su debut, BTS rompió los moldes establecidos en la industria musical, introduciendo sonidos innovadores y fusionando géneros de manera que ningún otro grupo de K-Pop había hecho antes.

Además, el carisma, sencillez y talento indiscutible de cada uno de los siete integrantes (Jin, Jimin, RM, Jung Kook, J-Hope, V, y Suga) consiguió que su música trascendiera las barreras del idioma y la cultura. Por supuesto, esto tampoco habría sido posible sin el apoyo incondicional de su gran fan base: Army.

Los temas que aborda BTS son universales y resuenan en una audiencia global, lo que no sólo llevó al K-Pop a nuevos mercados sino que elevó el estándar de la música a nivel global.

A nadie le cabe duda que BTS es uno de los grupos más influyentes en la escena mundial.





¿Cuál es la contribución de BTS a HYBE?

Bang Si-hyuk, el fundador de HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), ha reconocido en varias ocasiones que BTS ha sido fundamental para el éxito y la expansión de la compañía. En una entrevista, mencionó: "Pudimos llegar hasta aquí gracias a BTS. Ellos fueron nuestro punto de partida y la fuerza impulsora durante todo el camino".

Dichas declaraciones aclaran cuál fue la contribución de BTS para hacer de HYBE el gigante de la producción musical que ahora es.

LEE: Retratan la cultura del K-Pop en serie ambientada en México

Reconocimiento y apoyo total a los nuevos artistas

El respeto que BTS ha ganado en la industria musical no se limita a los fans y críticos; otros artistas, incluyendo a Seventeen y Twice, han reconocido públicamente el papel de BTS en la popularización del K-Pop en mercados occidentales.

En una conversación con Min Yoongi, Hoshi de Seventeen, expresó que sin el éxito de BTS, el K-Pop no habría penetrado en América con la fuerza que lo ha hecho en los últimos años.

Inclusive los propios miembros de BTS durante sus presentaciones como solistas jamás hacen de lado la importancia del grupo y lo anteponen a sus propios exitosos personales. Así lo demostraron Agust-D, Jung Kook, Jimin, V, RM y J-Hope durante sus presentaciones y entrevistas con motivo de los lanzamientos de sus álbumes.

Pero incluso con estas referencias, BTS no ha sido soberbio con los "hermanos pequeños", cada uno de los integrantes ha reconocido a los nuevos talentos que surgen bajo el sello y la tutela de HYBE y realizado varias colaboraciones con ellos.

Gossip BTS brinda mensaje de alegría con Dynamite

¿Qué Significa "BTS paved the way"?

Cuando Army usa la frase "BTS paved the way", busca recordar, todas las veces que sea necesario, cómo BTS no sólo ha liderado con el ejemplo en términos de éxito comercial y crítico, sino cómo han alterado la percepción global del K-Pop, y establecido un puente cultural que obligó a occidente a reconocer la música y el arte asiático, lo que beneficia a artistas de todas partes del espectro musical.

A sólo unos meses de que Jin, el integrante mayor de BTS, concluya su servicio militar, Army está más decidida que nunca a que se reconozca a BTS como el pionero en la producción de espectáculos musicales que revoluciona la industria a nivel mundial.

Con una conexión sincera y genuina con sus fans, BTS no sólo pavimentó el camino sino construyó una autopista por la que las nuevas generaciones de artistas pueden avanzar sin pasar por las carencias que siete chicos coreanos, llenos de ilusiones, tuvieron que enfrentar hace más de una década.

LEE TAMBIÉN: BTS: ¿Qué es el misterioso paquete para Army y por qué L-Army llora

Ahora ya sabes por qué "BTS paved the way" es tendencia, no importa cuándo leas este artículo.

Army: No olvides que parte de reconocer el trabajo de BTS es hacer stream.





Miriam Estrada / @miriestra