Pablo Larios Iwasaki entró al Salón de la Fama del Futbol Internacional

Reacciones de grandes exfutbolistas sobre el recordado portero de los Cañeros de Zacatepec Pablo Larios Iwasaki, quien entró al Salón de la Fama del Futbol Internacional, por lo que la gente que lo conoció está muy orgulloso de el en la famosa “Selva Cañera” que lo vio nacer.

El Salón de la Fama del Futbol Internacional en su décima generación ya cuenta con otros invitados a este famoso salón donde no cualquiera puede entrar, pero por su destacada actuación en vida bajo los tres tubos, Pablo Larios Iwasaki ahora ya está dentro entre los más grandes del futbol mundial, como Roberto Carlos, Fabio Cannavaro, Raúl González, legendarias figuras que portaron la camiseta del Real Madrid.

El cancerbero, originario y hecho como futbolista en Zacatepec, falleció en enero de 2019, su gran trayectoria fue reconocida, luego de ganar tres títulos con Puebla; una liga (1989-1990), una Copa de Campeones de la Concacaf 1991 y una Copa México (1989-1990), además de disputar la Copa del Mundo México 1986 donde fue uno de los mejores porteros del mundo.

En el Salón de la Fama ahora ya están Oswaldo Sánchez, Jesús del Muro, Antonio Carlos Santos, Waldir Pereira “Didi”, Vicente Pereda, Ronaldinho, Maribel Domínguez y Pia Sundhage, fue una docena de verdaderas figuras del futbol las que quedaron inmortalizadas en el Salón de la Fama en Pachuca.

Su hermano Francisco “Chomo” Larios Iwasaki quien aparte fue su compañero de cancha en el Club Deportivo Zacatepec en los mejores tiempos del equipo, se encuentra muy orgulloso y señala; “La verdad esto es lo que uno quisiera en vida, desgraciadamente falleció y se va al Salón de la Fama, recuerdo bien cuando nos sentábamos con mi hermano Pablo en la jardinera frente al estadio “Coruco” Díaz y hablábamos sobre esto, el quería estar en el Salón de la Fama para reconocer el futbol mexicano”.

“Pablo con Zacatepec logró mucho, como es irse a la selección mexicana de un equipo de Segunda división como era en ese tiempo Zacatepec, son pocos los que lo han hecho, no recuerdo quien más, aunque al final ascendió el equipo, recuerdo bien cuando Cruz Azul lo compraba pero surgió un problema y no se fue, Pablo firmó con Zacatepec en Segunda, la gente no iba a ver al equipo en esta división, pero el debutaría contra los Petroleros de Oaxaca que tenía como entrenador a Gustavo “Güero” Cabañas que era de Zacatepec, por lo que se llenó el estadio”.

“Como en todo inició de la nada, no le regalaron nada, todo fue a base de sacrificio de mucho trabajo, teníamos que hacerlo para que nos dieran permiso de ir a entrenar, trabajamos en la casa de materiales con cemento, varillas y toda clase de materiales, debíamos entrarle duro para que nos dieran permiso de ir a entrenar, fuimos a trabajar a Tamaulipas al puro campo con el sorgo, con los rayos del sol, con Pablo repartimos pan que muchos no lo saben, yo me siento muy orgulloso de mi hermano, fuimos inseparables, ya ves que siempre nos veías sentado en la jardinera frente al estadio, en el último tiempo veníamos de Yautepec cuando estuvo trabajando con el deporte en este municipio, luego dirigió Tampico en la de Ascenso, en Puebla estuvo con los Ángeles”.

“Pablo logró todo lo que quiso en vida en el futbol, en lo social, compraba el coche que quería, tuvo a fandango en la Plaza Yuliana o era socio, por la Luna en Chapultepec tuvo un negocio de mariscos con un amigo, pero no le fue tan bien ya que hay que estar siempre y el no tenía tiempo, toda la familia estamos satisfechos por todo lo que logró, y ahora más por entrar al Salón de la Fama, lástima que dieron pocos pases para estar presentes al evento en Pachuca, recuerdas cuando entrenaba con el “Piteco” Sánchez en el campo de beis que muchas veces había llovido y salía lleno de lodo, cuando entrenaba con Nelson Festas en la portería de la cancha que pedía todos los balones, ahora repito, estamos contentos y satisfechos que haya entrado al Salón de la Fama, para mi fue una gran pérdida que aun tengo ese vacío en mi corazón”, concluyó.





