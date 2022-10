Niña de Jojutla se va al Mundial de Qatar

La niña Camila Vega, de escasos 14 años, partió este fin de semana rumbo al Mundial de Qatar, gracias al apoyo de la Fundación Futbol Más.

Camila forma parte de un grupo de diez menores de diferentes estados de la República que cumplen el sueño de estar presentes en un campeonato mundial.

Camila juega de medio y desde chiquita está involucrada en la práctica del futbol. Ahora, gracias a la Fundación, además, trabaja con jugadores más pequeños.

"Conocí la Fundación cuando venía de la escuela de Alta Vista. Me había dicho el profesor de Educación Física que habría un torneo de diferentes escuelas, pero como ya no se organizó, entonces con mi papá, Fabián Vega Vázquez (mi madre falleció y tengo dos hermanitas) y mi hermano íbamos a la Unidad Deportiva "Niños Héroes" en Jojutla. Ahí estaba una maestra con otros niños y desde ese día iniciamos con las clases hace cuatro años. No jugué en equipos sino que directamente me fui a la fundación. Desde chiquita me gustó el futbol, pues salía a jugar con los niños. En Alta Vista empecé a juntarme con personas que les gustaba el futbol, y en la Fundación me gustó porque trabajamos con valores y respeto y en otros equipos no se trabaja con esto. Soy de Jojutla, pero estaba en la escuela de Alta Vista. Hoy estudio en la Telesecundaria Centenario".





¿Quién te apoya para ir a Qatar?

"Las diez niñas que vamos de México somos apoyadas por parte de la Fundación 'Futbol Más', el profe Carlos nos traslada a Cuernavaca y de ahí a la Ciudad de México para juntarnos todas con los profesores. Nosotras hemos estado en diferentes juntas, preparándonos, ya que tenemos como un año y medio que nos dijeron de este proyecto. Se han venido cambiando las fechas y total, será en este mes de octubre, ya nos conocimos con algunos profes y las niñas que van a viajar".

"Mi papá me dice que esto será una experiencia muy buena, que la disfrute. Serán 14 días que vamos a estar en Qatar, dos días serán de Mundial, y con todos los países de Latinoamérica vamos a tener un mini mundial femenil, vamos a tener un festival de artes donde cada una va a representar al estado y vamos a presentar algo cultural del estado de donde venimos, vamos hacer conferencias donde hablaremos de los derechos de los niños, yo voy a presentar algo de cultura donde hay diferentes bailes, música y voy a presentar en una conferencia lo que es Morelos. Mis compañeras serán de Chiapas, Monterrey, Ciudad de México y a todas nos tocará hacer este trabajo, doy gracias a la Fundación que nos apoya y a las autoridades de Jojutla, entre ellos al presidente municipal que nos ayudó con los gastos para pasaportes, los gastos de la visa, los traslados de aquí al aeropuerto".

Futbol menos competitivo, pero fomentado en valores

El profesor Carlos Andrés Hurtado Morales, coordinador territorial de Fundación Fútbol Más en Morelos, realiza un buen trabajo en el proceso con niños y niñas para fomentar el deporte.

Desde hace dos años, se organizó una selección por parte de la fundación para llevar a las niñas al Mundial en Qatar y para ello se trabajó con jóvenes líderes.

Camila es la niña que fue postulada y se ganó su lugar con base en esfuerzo y el trabajo que realiza en el fomento a la práctica del futbol.

"Nosotros como fundación nos enfocamos en desarrollar habilidades para la vida en niños y niñas, que es todo lo contrario al fútbol competitivo, nosotros no buscamos el ganar si no el desarrollar, trabajamos con valores, con juegos enfocados en algún objetivo en específico, fue ahí que vimos un gran potencial en Camila una joven líder, nosotros detectamos habilidades en estos jóvenes, luego las capacitamos para que ellas cumplan una función de profesores, Camila es profe y enseña a los demás niños en las diferentes canchas en donde estamos, por eso ella está aquí por su enorme potencial".

¿Cómo y quién los apoya?

"La fundación buscó patrocinadores; contacté a Juan Ángel Flores Bustamante que nos está apoyando económicamente para que ella pudiera solventar los gastos de ese viaje, también con Juan Pablo Abarca que nos apoyó con los zapatos de fútbol, Juan Ángel con los pagos de pasaporte, los traslados a la Ciudad de México, por lo que les doy las gracias a todos ellos. La fundación es para hacer mejores personas, por el otro lado está el futbol para la competencia que son muy diferentes, pero muy padre. Esta fundación llegó en 2018, es posterior al terremoto, recordemos que la unidad Niños Héroes era albergue de las familias que tuvieron daños en los hogares y aquí llegó, es creada en Chile y cuenta ya con 15 años y desde esa fecha estamos trabajando aquí. En ese tiempo fue la UNICEF que financió el programa donde todos los niños y jóvenes de Jojutla salieron beneficiados con las actividades deportivas, actualmente somos una comunidad autónoma que nosotros nos gestionamos mediante los papás, los jóvenes líderes, hay jóvenes que participan autónomos de manera gratuitas impartiendo clase a los niños de toda la región, estamos en la unidad habitacional El Higuerón los días lunes y jueves, el miércoles en la cancha de Alta Vista con clases de Futbol Más".