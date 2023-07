Carlos Hermosillo lamenta desprecio de Cuauhtémoc Blanco a deportistas

El exseleccionado nacional Carlos Hermosillo lamentó que no haya apoyo a los deportistas en el estado de Morelos, pese a que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo fue uno de los deportistas más reconocidos de México y el mundo.

"Me extraña muchísimo que el Gobernador, siendo futbolista, no haya recibido a estos jóvenes, porque si no mal recuerdo, y es una persona que conozco, y lo digo con todo respeto, manifestó su apoyo al tema del fútbol y aquí hay jóvenes que no fueron recibidos", mencionó.

Lo anterior fue expuesto durante el abanderamiento del equipo Futbol Atlético Real Morelos, conformado por jóvenes morelenses que representarán al estado en el Gothia Cup en Suecia, a los cuales el Gobierno del Estado no les brindó el apoyo para gestionar todo lo que conlleva un torneo reconocido a nivel internacional.

Hermosillo jugó como delantero y es el segundo máximo goleador de la Primera División en México y el quinto máximo anotador de la Selección Nacional. También fungió como director general de la Comisión Nacional del Deporte de México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Equipo buscó sus propios patrocinios

Los directivos del Futbol Atlético Real Morelos mencionaron que no importaba que el gobierno no les hubiera otorgado el apoyo, ya que buscaron patrocinios para llegar al continente europeo.

Los jóvenes de las tres categorías que irán a Suecia dijeron que se sentían muy orgullosos de representar a Morelos en el Gothia Cup; reiteraron que, a pesar de no contar con apoyo por parte del Gobernador, se dirigirán al torneo bajo sus propios medios.

Cabe mencionar que son el único equipo que representa a Morelos, ya que a nivel nacional serán 117 equipos los que viajen. El torneo consta de tres categorías, de 20 jóvenes cada una, cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años.

El representativo de Morelos competirá en la categoría de entre los 15 y 19 años. Este 5 de julio, los futbolistas se comprometieron a dar lo mejor de sí para obtener victorias.

El Gothia Cup es el torneo de futbol juvenil más grande del mundo, y es reconocido por la gran cantidad de equipos que compiten entre sí. El torneo se realiza cada año en Gotemburgo, Suecia y participan jugadores de entre los 11 y 19 años, en las ramas varonil y femenil. La edición 2023 se realizará del 16 al 22 de julio.