Ximena Duggan inspira a las mujeres

Después de su participación en el reality show “Survivor México”, la cantante, actriz y deportiva Ximena Duggan, se ha convertido en una de las mujeres más destacadas para inspirar a otras mujeres y un icono del empoderamiento femenino al demostrar que todo lo que una se propone lo puede lograr.

Duggan llegó a la final de Survivor México, obteniendo el segundo lugar al enfrentarse a Lalo Urbina en los últimos retos. Tras finalizar este proyecto, la joven prepara nuevos proyectos junto a su banda musical I.M. YONI donde toca la batería.

Sin duda, Surivivor fue la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida, estuvo cañón, me reté en todos los sentidos, física y mentalmente, pero gracias a eso me demostré que soy más fuerte de lo que creía, expresó Ximena Duggan.

Durante, el proyecto la actriz junto a sus compañeros se enfrentó a un sinfín de retos enormes, entre ellos la idea de no comer cada vez que perdían un reto y el hecho de no poder descansar, ni dormir bien, en medio de la naturaleza.

Los retos de inmunidad individual, eran mentalmente muy fuertes y difíciles, pero el reto más cañón para mí fue en la tormenta, un momento súper oscuro de mucha ansiedad, sentía que nunca iba a salir de ahí. Con la idea de no comer bien, todos los días pasaba por mi cabeza un menú extenso, pero siempre tenía una imagen de estar en la playa, en un restaurante desayunando chilaquiles rojos con un jugo de naranja y café, cuando salí fue lo primero que desayuné, no en la playa, pero fue increíble.

