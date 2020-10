Kabah, de vuelta a los escenarios

La agrupación Kabah regresa a los escenarios con la segunda edición del espectáculo “Fiesta de Halloween” el próximo 30 de octubre en el Parque Bicentenario, un show que va más allá de un concierto, pues habrá muchas sorpresas e invitados especiales.

Este espectáculo, de alta calidad será totalmente presencial, con los cuidados de higiene, por lo que los boletos serán para 4 a 8 personas y estarán situados en un corral, con el objetivo de que las personas convivan únicamente con sus familiares y amigos.

Tenemos emociones encontradas, primero nos causa mucha felicidad que de pronto ya podemos tener un contacto con el público que finalmente es lo que hemos realizado desde hace tantos años. Y por otro lado, obviamente es el nervio de los resultados, porque todo estará bien cuidado y bien manejado con el protocolo necesario para la seguridad que se necesita, pero sabemos que hay gente que todavía siente miedo de salir, y es algo normal, entonces es esa sensación extraña de saber qué pasará, expresó Apio Quijano.

Al ser un grupo comprometido con la sociedad, Kabah vuelve a demostrar su apoyo constante a todas las personas que han sido afectadas por esta pandemia, por esta razón tienen una sorpresa que será revelada pronto.

Será un espectáculo muy divertido e increíble, habrá muchas sorpresas, invitados especiales que se irán revelando poco a poco, gente con disfraces, premios a los primeros lugares. Por supuesto que estarán sus canciones favoritas de Kabah, con arreglos distintos, pero como es una noche de Halloween, habrá canciones icónicas de esta época, y cuando el concierto termine, un DJ seguirá la fiesta hasta las 2 de la mañana.

Asimismo, Apio expresó su sentir durante estos meses de confinamiento, que sin duda fueron de mucha reflexión y aprendizaje, tanto personal como laboralmente.

Además de retomar el trabajo con Kabah, Apio ha realizado diversas campañas, actualmente es vocero de la plataforma Tubi y ha realizado participaciones en distintos programas de televisión.

He estado reestructurándome y cuestionándome sobre qué sigue para mí, para el mundo, cómo me acomodaré en esta nuevo mundo, pero gracias a Dios todo bien. Sobre todo de salud, que realmente no concientizamos la importancia que tiene, sin la salud no tenemos nada porque es lo que nos hace movernos y hoy que nos lo pusieron de frente hemos aprendido a valorarla.

