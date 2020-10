Ximena de Anda estrena su canal en Youtube

Ximena de Anda se ha caracterizado por ser una actriz multifacética que ha incursionado en teatro, televisión y doblaje, dando vida y poniendo su voz, a una gran diversidad de personajes. Actualmente estrenó su canal de youtube "El cristal con el que se mira".

“Desde pequeña inicié en el teatro, mi primera obra profesional fue a los 9 años de edad, pero ya no me dejaron seguir actuando hasta que estudiara una carrera universitaria. Posteriormente, estudié la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro con especialidad en Actuación en la UNAM y me otorgaron una beca para estudiar en Estados Unidos”, expresó Ximena de Anda.

A su regreso a México, Ximena continuó preparándose profesionalmente e incursionó en teatro comercial y televisión. Asimismo, ha compartido su experiencia impartiendo clases de actuación. Incluso tiene una fundación donde apoya a jóvenes en situaciones complicadas a través del teatro.

Como actriz de doblaje, durante tres años ha trabajado en producciones como “American Gods”, “Leyendas del mañana”, “The bold type”, “Las Chicas superpoderosas”, “Trolls” y “My little pony”.

“Es súper diferente a lo que había hecho antes, pero sí es una especialización de la actuación que disfruto mucho. Es muy complicado, hay que hacerlo rápido y muy bien. No tenemos tiempo para preparar el personaje como en el teatro o la televisión, llegas y el director te explica de qué va, quién eres, y rápido debes ensayar y grabar. Ha sido un viaje fascinante darle voz a tantos personajes con el privilegio de tener el trabajo continuamente”.

Durante el confinamiento, impartió clases de teatro y de doblaje de manera virtual, aprendiendo en esta modalidad con las herramientas digitales.

“Monté un estudio en casa y he seguido trabajando. No soy la gran maestra de doblaje, porque hay gente con mayor trayectoria, pero fue un curso de verano para actores y acepté porque no era empezar desde cero, y fue una experiencia maravillosa”.

Recientemente, Ximena estrenó su canal de YouTube llamado “El cristal con el que se mira” donde busca compartir consejos sobre la vida cotidiana, el cuidado del medio ambiente y la salud, ofreciendo un amplio e interesante contenido.

“Estoy muy emocionada con el canal y la idea es que cuando alguien vea un vídeo, se vaya con buena vibra. Yo no consumo productos de origen animal desde hace 8 años, y me gusta compartir recetas veganas. También hago entrevistas a gente interesante que conozco. Otro tema es sobre el rescate de animales, para concientizar que juntos podemos hacer un cambio, ya que termine la pandemia, visitaré albergues y huertas de vida digna para compartir más del tema con la gente”.

Conéct@te:

Instagram: @ximenad_anda

Twitter: @ximenadeanda